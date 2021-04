Amici, Maria De Filippi non sbaglia un colpo: si spalancano le porte di Sanremo

Maria De Filippi si conferma sempre di più grande madrina di talenti grazie all’importante trampolino di lancio che è “Amici”

“Amici“, il famoso programma Mediaset condotto da Maria De Filippi ad ogni edizione dimostra di essere un vero e proprio trampolino di lancio per giovani artisti. Dalla scuola televisiva più importante d’Italia hanno già spiccato il volo talenti del calibro di Emma Marrone e Alessandra Amoroso. A quanto pare anche in quest’edizione dell’amatissima trasmissione di Canale 5 starebbe per fare il salto di qualità una delle allieve. Si tratta della giovanissima Enula Bareggi che, secondo indiscrezioni, sarebbe stata notata da un’importante casa discografica. La cantante fa parte della squadra capitanata da Rudy Zerbi che ha dal primo momento puntato molto su di lei. Ad accendere i riflettori su Enula sarebbero state le sue interpretazioni dei singoli Auricolari, Con(torta) e Da sola (con te). In particolare la sua esibizione di Phisical di Olivia Newton John avrebbe convito una delle più influenti case discografiche a pensare di portarla nella propria scuderia di artisti.

Enula, la nuova scoperta di Maria De Filippi

Enula Bareggi si è fatta notare all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi anche per la relazione, nata sotto i riflettori, con il ballerino Alessandro Cavallo. Fra i due ci sarebbe stato addirittura anche un bacio. La cantante però, molto riservata e schiva riguardo la sua vita privata, pare abbia chiesto esplicitamente alla padrona di casa di “Amici” di evitare di proporre l’argomento durante la puntata serale. Fino a poco tempo fa al nome della giovane promessa della musica italiana era stato accostato quello di un altro ragazzo decisamente di talento. A lungo si è infatti vociferato di una relazione fra Enula e Leo Gassman che dopo la sua partecipazione al talent Rai X-Factor è approdato al Festival di Sanremo.

Proprio sul palco dell’Ariston il figlio di Alessandro Gassman è riuscito a conquistare la vittoria nella categoria giovani con il brano “Vai bene così“. Bella, giovane e di talento e con una nuova carriera musicale supportata da una casa discografica. Con questi presupposti è facile immaginare che la stessa emozione potrebbe presentarsi l’anno prossimo anche per Enula.