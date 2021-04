Ecco la dieta mediterranea della bellissima cantante Anna Tatangelo: le sue preferenze dopo aver fatto sport.

Uno stile di vita davvero impeccabile è quello mantenuto con dedizione nelle ultime settimane dalla cantante romana Anna Tatangelo. Un regime particolarmente salutare che vede Anna allenarsi con costanza ogni giorno e basando al contempo la sua alimentazione principalmente su una dieta mediterranea. Molto attiva anche sui social, e non soltanto nella vita reale, l’artista non manca di condividere le sue ricette e la sua meravigliosa “mise en place” con i suoi ammiratori. Ecco cosa ha deciso di mostrare nella giornata di oggi.

Anna Tatangelo, bellezza e dieta mediterranea dopo gli allenamenti

Dopo aver provato recentemente e con molto entusiasmo un corso di Energy Fit che sembra averle rapito il cuore, Anna si dedica al suo nuovo hobby preferito: quello dei fornelli. Una lunga sessione di allenamento e poi una semplice porzione di pasta al pomodoro e basilico, che appare essere molto gustosa. Lo scatto della pietanza molto italiana è apparso nelle sue storie di Instagram soltanto un’ora fa.

L’ormai tanto acclamato mix dona di giorno in giorno nuova luce alla cantante. La quale sembra non essersi mai mostrata così serena. Anche i suoi ammiratori infatti, oltre a ricoprirla di apprezzamenti riguardanti il suo fisico sempre più statuario, sembrerebbero aver iniziato a complimentarsi con lei soprattutto per la costanza dimostrata fino ad ora nelle attività sportive.

Semplicità e dinamismo, accompagnati anche da molta dolcezza. Soltanto ieri Anna aveva postato sul suo profilo una serie di istantanee ritraenti alcuni momenti trascorsi in compagnia di Andrea, il bimbo nato dalla precedente relazione con il cantautore Gigi D’Alessio. La sua dedica al figlio ha subito fatto commuovere tutti i suoi fan.