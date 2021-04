L’annuncio di una virologa sul Coronavirus: “Ecco cosa succederà”

Dopo un anno continuiamo a parlare del Coronavirus che non vuole abbandonarci e mai lo farà, ecco l’annuncio di una virologa

Il Coronavirus sembra non volere lasciare in pace il mondo, a distanza di un anno sono ancora molti i dubbi che girano attorno alla pandemia e nonostante siano stati fatti grandi passi in avanti, c’è ancora molto da scoprire. I virologi non fanno altro che studiare e affermare il proprio parere in televisione o sui giornali, tra questi Ilaria Capua che a Di martedì ha detto la sua riguardo all’emergenza. ” Ecco cosa succederà tra qualche tempo”.

Coronavirus, il vaccino funzionerà?

Secondo un’analisi lunga e dettagliata della virologa Ilaria Capua, intervistata a Di martedì, il vaccino non riuscirà a debellare il virus totalmente. Esso servirà a trasformare il coronavirus da una pandemia ad un’epidemia, ma le persone dovranno convivere con la malattia più di adesso. “La sua circolazione è attiva. Il vaccino azzera la malattia e riduce la trasmissione. Il vaccino Pfizer riduce del 90% la trasmissione con 2 dosi – spiega l’esperta – Con una dose, la riduce dell’80%. Con la vaccinazione si riduce progressivamente la circolazione, che però non può essere azzerata” ribadisce la professoressa Capua. La donna poi fa riferimento alle persone a rischio che secondo il suo parere sono gli over 70. Secondo l’esperta la vaccinazione sarebbe dovuta essere a tappeto da quella fascia di età in poi, ma il Governo ancora una vola ha sbagliato.

L’annuncio della virologa ha fatto subito il giro del web e molti discutono sulle sue parole che lasciano perplessi molti. Intanto si pensa ai vaccini, alla loro validità e a quando tutti potranno essere vaccinati. Il tempo scorre e il popolo rivuole la normalità.