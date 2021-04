Antonino Cannavacciuolo, ci sarà nella nuova edizione di Masterchef? Lo chef stellato annuncia cosa lo aspetta per il futuro

Antonino Cannavacciuolo tira le somme dopo la malattia. Il noto chef, infatti, ha dovuto combattere contro il coronavirus. Lo ha raccontato in una lunga intervista al Corriere della Sera. “A dicembre ho pure avuto il Covid ma praticamente non me ne sono accorto”.

Lo chef stellato ha creduto che fossero gli effetti della dieta detox che stava seguendo e non ci ha dato peso. Si sentiva stanco e aveva giramenti di testa. Solo quando ha fatto poi un test sierologico e ha capito “che era il virus – ha precisato – Per fortuna non ho perso né gusto né olfatto e non ho contagiato nessuno”.

E così dopo il Covid il cuoco con ben due stelle Michelin riparte e anche alla grande. Per lui tantissimi nuovi progetti che non ha voluto fermare nonostante il periodo di insicurezza. Cannavacciuolo torna dal Piemonte, dove vive accanto alla moglie, nella sua terra, la Campania. Torna a Ticciano, il paese in provincia di Napoli dove è nato, per realizzare il sogno del padre: aprire un ristorante. Il padre avrebbe voluto aprirne uno per il figlio ma ora è lui che lo apre al padre nella casa che aveva comprato nel 1995.

Si chiamerà Laqua Countryside il locale: “Sono felice di realizzare questo suo desiderio perché è a lui che devo il mio successo – ha detto Antonino – Con me papà ha sempre avuto un rapporto di sfida: “fammi vedere che sai fare”. E io tutto quello che faccio lo faccio per dimostrargli qualcosa”. Ma i progetti per lui non sono ancora finiti. E Masterchef?

Antonino Cannavacciuolo, ci sarà a Masterchef? La verità

Antonino Cannavacciuolo oltre al locale nella sua terra d’origine è pronto ad aprire i battenti di altri due locali: “Laqua by the Sea” a Meta di Sorrento e “Laqua by the Lake” sul lago d’Orta. Un modo per ricominciare in quello che lo chef considera “l’anno zero della ristorazione” nel segno dell’autenticità, della serietà e della qualità. È così che lui, insieme a sua moglie si rimette in pista.

Ma per lui non si fermano nemmeno i progetti in tv. Sarà a Masterchef? Certo che sì assicura. “Farò MasterChef 11, questo è certo” annuncia tramite le colonne de Il Corriere della Sera. Ma non c’è solo questo ovviamente.

Al momento, infatti, lo vediamo con “Family Food Fight” e a breve ripartirà, per il terzo anno consecutivo la sua “Antonino Chef Academy”. Per il futuro Cannavacciuolo ammette che insieme alla sua Cinzia spingeranno verso altri progetti, poi si fermeranno e si concentreranno solo nella crescita.

Il suo sogno più grande al momento? Quello che gli resta, ammette, “è quello della terza stella: ci lavorerò sempre, poi se non ci riesco ok, ma almeno ci avrò provato”.