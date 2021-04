Arisa osa sempre di più: la FOTO solo al seno e il commento sarcastico…“God is a woman”

L’ultimo scatto condiviso da Arisa è davvero molto provocante, seno stretto in una mano fotografato in primo piano assieme ad un messaggio per il suo ex

Arisa è da due settimane in prima serata su Canale Cinque nel team di “Amici” a fianco della collega Lorella Cuccarini per incoraggiare la sua squadra di allievi. Cambio look per lei che ha allungato i capelli con extension castane e unghie lunghissime a punta laccate con colori accesi.

Sempre più provocante sui social, forse per fare un dispetto all’ex fidanzato, l’autore televisivo Andrea Di Carlo, con cui ha rotto solo dieci giorni fa dopo diverse polemiche sorte sul loro rapporto burrascoso.

Quello che è certo è che Arisa non smette di postare foto provocanti sulla sua pagina Instagram proprio per fare ricordare all’uomo ciò che si è perso. Abbiamo visto Arisa distesa a letto in lingerie nera, gambe nude e movenze sinuose, sguardo languido e un messaggio chiaro: “Se ammettessi i tuoi errori potremmo ricominciare”.

Nuovo scatto provocatorio per Arisa: il messaggio è lampante

Sta tirando fuori gli artigli la cantante ligure, nel vero senso della parola. Nell’ultimo scatto la vediamo con un primissimo piano mente con la mano tiene stretto il seno sinistro, unghie laccate si rosso acceso, come se quella fosse la presa di un rapace agguerrito. Scrive a lato “God is a women” con un riferimento quasi irriverente verso il crocefisso che porta massiccio al collo e che cade malizioso nell’incavo del décolleté.

Arisa scrive anche un hashtag che fa riflettere: #potevifaredipiù. Sembra un messaggio inequivocabile proprio all’ex Di Carlo con cui ha rotto di recente. Con questa foto sembra voler dirgli che è in grado di badare a se stessa in modo autonomo, è padrona del suo corpo e delle sue idee.

Qualcuno però ironizza a margine tra i commenti e fa un riferimento a Zerbi che nella scorsa puntata di “Amici. Il serale” le aveva fatto i complimenti per il look”: “A Rudy Zerbi serviranno le goccine dopo questa foto”.