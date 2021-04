Avanti un Altro, Bonolis spiazzato: “Non lo fa come un uccello…”

Ad Avanti un Altro, le domande alla concorrente Federica hanno spiazzato Paolo Bonolis: “Non è che Bolle balla come un uccello!”

Le domande che Paolo Bonolis ha posto alla concorrente Federica hanno suscitato le risate di tutti. Durante il consueto appuntamento di Avanti un Altro, la tematica su cui vertevano i quesiti non poteva non richiamare le irriverenti battute del conduttore. Peraltro, l’atmosfera in studio si era già surriscaldata: la giovane Federica, poco dopo essersi seduta, ha infatti manifestato il proprio apprezzamento verso Luca Laurenti, il quale è parso molto lusingato dai complimenti.

Bonolis, dopo aver richiamato i presenti all’ordine, ha introdotto il tema delle domande: “Parliamo di uccelli“. Un quesito, in particolare, è riuscito ad ammutolire persino il conduttore: “Il maschio, per attirare la femmina, canta come Bocelli o balla come Bolle?“. Il presentatore, dopo aver udito la risposta della concorrente, si è lasciato scappare un’osservazione che ha spiazzato tutti.

Avanti un Altro, Bonolis spiazza tutti: “Non balla come un uccello!”

Ad Avanti un Altro, la domanda in merito agli “uccelli” ha messo in seria difficoltà la concorrente Federica. La giovane, sollecitata da Bonolis, doveva individuare i meccanismi attuati dal maschio di una rara specie di uccello per attirare la femmina: la scelta era fra “canta come Bocelli” o “balla come Bolle”.

La partecipante Federica, di fronte al quesito posto da Paolo Bonolis, ha deciso di optare per la prima opzione. “Canta come Bocelli“, ha risposto la giovane, ricevendo la smentita immediata di Paolo Bonolis: “No, balla come Bolle“, ha replicato Bonolis, fra l’incredulità dei presenti. Di fronte al disorientamento di Federica, il conduttore ha cercato di rendere maggiormente chiara la questione. “Non è che Bolle balla come un uccello..“, ha detto Bonolis, suscitando le clamorose risate del pubblico.

Dopo il divertente equivoco sul tema, la concorrente non è riuscita tuttavia a guadagnarsi il titolo di “campionessa di giornata”. Federica, dopo aver toppato nella fase successiva del gioco, ha salutato tutti, con grande dispiacere di Luca Laurenti.