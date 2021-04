Terribile incidente sulla provinciale: tragico bilancio

È di due morti e due feriti in gravi condizioni il bilancio dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio sulla strada provinciale 236, tra Adelfia a Sannicandro, in provincia di Bari.

Un gravissimo incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri strada provinciale 236, tra Adelfia a Sannicandro, in provincia di Bari. Il bilancio è drammatico: due morti e due feriti gravissimi. Secondo le prime informazioni, due auto, per cause ancora in fase di accertamento, si sono scontrate frontalmente ed una delle due è terminata in una scarpata adiacente alla carreggiata. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per due delle persone a bordo dell’auto finita nella scarpata. Il terzo occupante ed il conducente dell’altro veicolo sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove sono ora ricoverati in gravissime condizioni.

Bari, scontro frontale tra due auto sulla provinciale: due morti e due feriti gravi

Nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 31 marzo, un terribile incidente è avvenuto lungo la provinciale 236, strada che collega i due comuni di Adelfia e Sannicandro, in provincia di Bari. Nel violentissimo impatto due persone hanno perso la vita, mentre due sono rimaste gravemente ferite. Secondo quanto riportano i quotidiani locali e la redazione di Fanpage, un’Audi con a bordo tre persone si sarebbe scontrata frontalmente con una Fiat Punto condotta da un uomo. Un impatto violentissimo che ha fatto terminare l’Audi in una scarpata a lato della strada.

Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Purtroppo per due delle tre persone a bordo della vettura finita nella scarpa non c’è stato nulla da fare. L’equipe medica ha potuto solo constatarne il decesso. Il terzo ed il conducente della Punto, riferisce Fanpage, sono stati, invece, trasportati d’urgenza presso il Policlinico di Bari, dove ora si trovano ricoverati in gravissime condizioni.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale che hanno provveduto ai rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente ed accertare eventuali responsabilità.

Per permettere le operazioni di soccorso, i rilievi delle forze dell’ordine e la rimessa in sicurezza del tratto interessato, gli agenti della Polizia Locale hanno chiuso al traffico la strada.