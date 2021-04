Beautiful, anticipazioni puntata 1 aprile: Liam racconta tutta la verità ad Hope

Beautiful, anticipazioni 1 aprile: Liam cerca di spiegare ad Hope le dinamiche del suo “tradimento”. Ridge non riesce a trovare un compromesso con Brooke.

La storia d’amore tra Liam ed Hope sembra volgere al capolinea. Dopo che Steffy, spinta da Thomas, ha baciato Liam sotto gli occhi di Hope, agli ex coniugi Spencer non resta che chiarire le proprie posizioni, consapevoli che difficilmente potranno riparare ad un tale danno. Steffy, che è stata la causa di tutto, prova a scusarsi e ad assumersi la colpa, ma Hope non le crede: anche Liam è coinvolto quanto lei in questa storia. Nel frattempo a casa Forrester Ridge e Brooke cercano di appianare senza successo le loro divergenze.

Beautiful, anticipazioni 1 aprile: Liam ama ancora Steffy

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Thomas sarà molto soddisfatto del suo piano. Nella sua ottica un riavvicinamento tra Liam e Steffy significa mettere fuori gioco il suo peggior rivale e poter avere la meglio con Hope. Liam da parte sua sarà confuso ed inizierà a pensare che l’arrivo di Hope in quel preciso momento non può essere stata una coincidenza. Di fronte alle domande sempre più pressanti della fidanzata, il giovane Spencer non potrà comunque continuare a mentire: una parte di lui ama ancora Steffy e probabilmente lo farà sempre.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Ridge e Brooke sembreranno determinati a ricucire il loro rapporto, ma le insanabili divergenze riguardo a Thomas renderanno impossibile il loro riavvicinamento. Anche la loro relazione sembra ormai giunta al capolinea.