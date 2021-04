Beautiful, anticipazioni puntata 2 aprile: Hope fa le valigie

Beautiful, anticipazioni 2 aprile: Hope non perdona Liam per il bacio dato a Steffy. Ridge è preoccupato per la figlia.

Dopo aver visto Liam baciare Steffy, Hope non riesce più a credere che la sua proposta di matrimonio sia sincera. Lo Spencer ha ammesso di amare ancora la sua ex moglie, nonché madre di sua figlia. Una parte di Liam rimarrà sempre legata a Steffy e Hope non può più accettare di dividerlo con lei. Così se ne va dalla casa sulla scogliera, lasciandosi entrambi alle spalle. Non sa che anche Thomas è lì, nascosto dietro ad un cespuglio, e si sente molto soddisfatto del suo operato.

Beautiful, anticipazioni 2 aprile: Shauna consola Ridge

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Hope tornerà a casa sua e comincerà a fare la valigia di Liam. Brooke, vedendo la figlia in preda alla disperazione, le chiederà di fermarsi e ragionare su ciò che sta facendo. Il tradimento di Liam è imperdonabile, ma forse comprensibile, considerata tutta la pressione che da mesi Thomas gli sta mettendo addosso. Nel frattempo alla Forrester Ridge esporrà a Shauna le proprie preoccupazioni riguardo al futuro si Steffy e al rapporto che ancora la lega a Liam. Come sempre, la Filton si rivelerà un’ottima confidente.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy si assumerà tutte le colpe del bacio, ma Liam la rassicurerà: anche lui l’ha baciata e non può certo nascondere la testa sotto la sabbia. A questo punto Steffy insisterà, spingendo l’ex marito a cercare di riallacciare il rapporto con Hope.