Belen Rodriguez: la sottoveste più sensuale della Primavera 2021

Il profilo ufficiale Instagram di Belen Rodriguez ci mostra nientemeno che lo slip dress total black più sexy della Primavera 2021: non può mancare nel guardaroba di una donna!

Per notti primaverili super sexy. Nessuno può negare che la sottoveste nera ammirabile in uno degli ultimi post Instagram di Belen Rodriguez sia emblema di assoluta sensualità.

Cosa c’è di più rilassante delle mura domestiche e morbide coperte fresche di bucato? La showgirl argentina approfitta subito delle prime giornate con le temperature più calde e si lascia coccolare nella propria confort zone indossando uno slip dress che segue le tendenze moda Primavera Estate 2021.

I bellissimi scatti che ha condiviso Belen la vedono distesa a letto con indosso la sottoveste al posto del pigiama: un vestito in seta con la finitura lucida, molto evidentemente morbidissimo al tatto, con le bretelline sottili e il taglio corto e non aderente, comodo e fluido.

Un’ottima alternativa al pigiama, un capo degno d’attenzione che ci renderà magnificamente seducenti.

Una Primavera all’insegna della sensualità con lo slip dress nero di Belen Rodriguez

Indossarlo come ha fatto l’influencer argentina è la più convenzionale modalità.

Ma se volessimo stravolgere le regole, potremmo far diventare la nostra sottoveste nera un abito per uscire, perfettamente in linea con le nuove tendenze. Vediamo in che modo.

Per realizzare look street style, la lingerie a metà coscia o maxi può essere creativamente sfruttata. Immaginatela sopra una T-Shirt che realizzi un contrasto cromatico, ad esempio nero su bianco.

E in quanto alla calzatura, il nostro slip dress riadattato in chiave città, per risultati più eleganti può essere completato tanto da una mules con tacco quanto un sandalo, mentre per risultati più sporty chic… via con le sneakers!