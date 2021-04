La Atzei è bellissima in una foto seduta sul divano di spalle con in braccio il suo amato cagnolino che abbraccia con dolcezza

Bianca Atzei è magnifica nella nuova foto su Instagram, da le spalle alla fotocamera con il cagnolino in braccio. Indossa un abito aderente aperto sul lato del ventre, delinea le sue forme sensuali. Nei commenti i fan si sbizzariscono scrivendo di quanto è bella la Atzei. “Spettacolare”, “Stupenda”, ” Sei grande Bianca”.

Bianca Atzei risponde a qualche domanda dei fan

La cantante ha deciso di ritagliarsi del tempo per rispondere alle domande dei suoi followers. Cominciano con chiederle il significato del suo tatuaggio sotto al seno, che è una piuma. Lei risponde che significa sogno, libertà e sentirsi leggeri nell’animo. Poi le chiedono a quale età ha firmato il primo contratto discografico, e lei risponde 10 anni fa con Carosello. Domande poi sulla sua dieta, lei risponde che segue un’alimentazione sana e adatta a lei. Segue qualcuno che l’aiuta. A chi le chiede se uscirà nuova musica ad aprile, lei risponde che si ma più in là di aprile.

L’ultimo pezzo uscito s’intitola John Travolta in feat con Legno. Il video su Youtube è molto bello ricorda l’inizio di un film di Tarantino. La bella Atzei canta anche un pò in inglese e la frase ricorrente del testo è “Fammi ballare come John Travolta”. Su youtube ha ricevuto 74.939 visualizzazioni in un mese. Non resta che aspettare il nuovo album. Intanto l’Atzei ha condiviso un ricordo dell’Isola dei famosi ora che sta andando in onda la nuova edizione condotta da Ilary Blasi. Ha scelto di ricordare il momento in cui ha sostenuto la prova davanti al fuoco, molto difficile che mette a prova le resistenza del proprio corpo al calore del fuoco.

Nel video si vede una Bianca concentrata e determinata, mentre affrontava la prova cantava la sua canzone per allentare la tensione e la paura. Poi alla fine urla “Mamma sono una guerriera”. Un momento molto bello e combattivo della cantante, che in quell’occasione ha dimostrato davvero di essere una tipa tosta. Ha fatto un’Isola eccezionale mettendosi a nudo e dimostrando che bella persona è.