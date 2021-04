Tragedia sul posto di lavoro: operaio perde la vita

Tragico incidente sul lavoro in provincia di Brescia, un operaio è morto cadendo da una scala: inutili i tentativi di soccorso.

Ennesima morte bianca, ennesimo decesso sul posto lavoro. Purtroppo a farne le spese è stato un operaio di 63 anni, a Manerba del Garda, in provincia di Brescia. È successo stamane intorno alle 9:30. Sopraggiunti immediatamente i soccorsi, nessuna manovra di rianimazione è riuscita a far rinvenire l’uomo. Dal capoluogo di provincia lombardo sarebbe partita anche un’eliambulanza.

Leggi anche —> Tragedia in autostrada, due morti schiacciati e un ferito

Brescia, operaio cade da una scala e muore: indagano i carabinieri

Leggi anche —> Madre investita mentre va a lavoro: lascia due figli

Stava eseguendo dei lavori su di una scala non molto alta l’operaio di 63 anni deceduto stamane, giovedì 1 aprile, a Manerba del Garda, in provincia di Brescia. Per cause ancora da accertare, sarebbe rovinosamente caduto al suolo, perdendo i sensi.

Immediata la chiamata ai soccorsi, sopraggiunti in brevissimo tempo sul luogo dell’incidente. A giungere sul cantiere di via Pascoli, riporta la redazione di Prima Brescia, l’ambulanza del Gruppo Volontari del Garda e l’automedica. Dal capoluogo di provincia lombardo, invece, era partita anche l’eliambulanza.

Purtroppo all’arrivo del personale sanitario le condizioni del 63enne erano già disperate. Numerosi i tentativi di rianimazione dei medici, i quali dopo poco si sono dovuti arrendere, dichiarando il sopravvenuto decesso dell’uomo. Intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Salò che adesso dovranno far chiarezza sull’accaduto ed accertare eventuali responsabilità. Si ipotizza che l’uomo possa essere stato colpito da un malore improvviso, ma anche tale circostanza resta al vaglio degli inquirenti.

Da capire resta, infatti, se la morte sia stata provocata appunto dalla caduta o se a causa di un malore l’uomo abbia perso l’equilibrio e per tale ragione sarebbe rovinosamente finito al suolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter .

Bisognerà, quindi, comprendere se la caduta abbia causato il decesso o se un eventuale malore potrebbe essergli stato fatale, facendolo poi precipitare in terra e quindi peggiorando le sue già precarie condizioni.