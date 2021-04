Bufera su Sophie Codegoni: beccata proprio con l’ex tronista

A pochi giorni dalla rottura con Matteo Ranieri, Sophie Codegoni viene beccata con un altro uomo: lui è un ex tronista di Uomini e Donne

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

E’ bufera su Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, che appena qualche giorno fa annunciava la rottura con Matteo Ranieri. I due, che si scelsero in studio lo scorso gennaio, sarebbero arrivati a pronunciare la parola fine per via delle incompatibilità caratteriali. Una scelta che ha sicuramente stupito i telespettatori, non mancando di far sorgere alcuni dubbi in merito alla veridicità del rapporto.

Fin da subito, il pubblico social si è schierato dalla parte di Matteo, che già durante il percorso aveva raccolto i consensi di molti. Dopo le recenti paparazzate, l’idea che Sophie avesse qualcosa da nascondere si fa sempre più concreta: la modella è stata infatti beccata con un ex collega, volto della corrente stagione di Uomini e Donne.

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, Matteo Ranieri parla della rottura con Sophie: “E’ finita perché”

Bufera su Sophie Codegoni: beccata con un ex collega

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca De Matteis (@_iamgianlucadematteis_)

LEGGI ANCHE —> Uomini e Donne, finito l’amore fra Sophie Codegoni e Matteo Ranieri

E’ bufera sulla giovane modella, che è stata di recente paparazzata con l’ex collega di trono, il bel Gianluca De Matteis. Il ragazzo, come i telespettatori ricordano bene, aveva abbandonato la trasmissione a novembre, sostenendo di non aver trovato la persona giusta per lui. I due si sarebbero rivisti a Roma proprio in questi giorni, non senza dare modo ai followers di mal interpretare questo avvenimento.

La Codegoni, sentendosi attaccata, ha voluto chiarire la reale natura di questo incontro. “Non ho proprio la testa in questo momento. Non mi capacito di come, nel 2021, ci si debba ancora stupire dell’amicizia fra uomo e donna“: queste le parole che Sophie ha pronunciato nelle Instagram stories.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sophie Codegoni (@sophie.codegoni)

Al momento, nessuna relazione è stata dunque confermata. Matteo Ranieri, attualmente, non ha ancora commentato il pettegolezzo, che peraltro risulterebbe essere del tutto infondato.