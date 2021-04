Carolina Stramare, il VIDEO a bordo piscina. Le sue forme sono qualcosa di mai visto

La bellissima ex Miss Italia Carolina Stramare si mostra con un video hot durante l’ultimo shooting fotografico. Ha sicuramente alzato le temperature

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Potevamo vederla in Honduras in questo momento, per la gioia dei suoi numerosissimi fan che da seguono con venerazione dai tempi di Miss Italia. Non fosse stato per problemi di natura personale, Carolina Stramare sarebbe a L’Isola dei Famosi a gareggiare in bellezza con le altre naufraghe. Al suo posto invece un altro bellissimo dello showbiz, Andrea Cerioli, ex concorrente del “Grande Fratello” ed ex tronista di “Uomini e Donne”.

Forse non sarà l’acqua cristallina dell’isola oltre oceano, però Carolina, senza perdersi d’animo, continua la sua attività come modella e ci regala un video e degli scatti direttamente dall’ultimo shooting fotografico a bordo piscina.

LEGGI ANCHE -> Francesca Musci infiamma le Marche, splendida nel set di FOTO a Gabicce Mare

Carolina Stramare seduce. Un anticipo d’estate decisamente bollente

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

LEGGI ANCHE -> Ambra Angiolini microslip e reggiseno lasciati sul divano: grande imbarazzo per l’attrice – FOTO

“Enjoying with the morning light 🦋” scrive Carolina a margine dell’ultimo reel postato nella sua pagina Instagram dove vanta 215mila fan. La vediamo mentre posa per la prossima collezione di beachwear estivi, costume bianco e pareo in tinta sulle spalle mentre si crogiola al tiepido solo primaverile a bordo piscina.

Distesa lungo la vasca di acqua azzurra, con un paesaggio collinare stupendo alle sue spalle, ruota la testa all’indietro e mostra le gambe sinuose che magistralmente scopre e allunga come fossero la coda di una sirenetta appena uscita dal mare.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carolina Stramare (@carolinastramare_)

Migliaia di visualizzazioni in poche ore, i commenti esplodono a margine del video: “Corpo ai limite della perfezione”, “Illegale”, “Un gioiellino ❤️”. Addirittura c’è chi la paragona alla mitica Sofia Loren per grazie e seduzione ipnotica.