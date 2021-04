Come pulire le scarpe bianche: metodi efficaci per farle diventare come nuove!

Ecco tutti i rimedi e gli ingredienti utili per pulire le scarpe bianche in modo impeccabile. Tutto quello che c’è da sapere.

Tra le scarpe più utilizzate soprattutto dai giovani ci sono sicuramente le sneakers. Queste scarpe nell’ultimo decennio rappresentano una vera e propria moda a cui difficilmente si può fare a meno. Un colore molto comune per questo paio di scarpe è sicuramente in bianco.

Tuttavia il bianco, anche se è un colore che si abbina facilmente ai vestiti, è un colore che tende facilmente a sporcarsi e ad attirare la polvere e lo sporco.

Rimedi per pulire le scarpe bianche

Per fortuna esistono molti rimedi del tutto naturali, e di facile applicazione, per risolvere questo problema. Uno dei rimedi più semplici, ma molto efficaci per andare a pulire le scarpe, è sicuramente quello di creare una miscela con acqua e sapone neutro e, aiutandovi con un panno umido, andare a strofinare sullo sporco con un panno inumidito.

Così facendo, le macchie dovrebbero andare via senza problemi. Se, invece, ci sono macchie più persistenti, potete pensare di utilizzare del bicarbonato di sodio. In questo caso, non dovrete fare altro che andare ad applicare la polvere sulla parte più sporca e, aiutandovi con uno spazzolino a setole medie che non utilizzate più, andate a strofinare aggiungendo qualche goccia di acqua.

Questo rimedio è molto utile perché il bicarbonato rappresenta uno smacchiatore vero e proprio e del tutto naturale. Con lo stesso procedimento, potete utilizzare anche il succo di limone. Infatti il limone, grazie alla sua acidità, rappresenta un grandissimo smacchiatore capace di rimuovere anche le macchie più difficili.

Inoltre, vi consentirà di andare a disinfettare e, quindi, a eliminare i batteri la vostra scarpa. Insieme a questi elementi, potete creare anche una miscela utilizzando l’aceto di vino. In questo caso avrete ottenuto uno smacchiatore davvero potente, capace di eliminare anche lo sporco più duro da eliminare.