Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi giovedì 1 aprile, ha diffuso i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Aggiornato lo stato dell’epidemia da Coronavirus in Italia. Stando alla tabella sanitaria odierna del Ministero della Salute, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 3.607.083 con un incremento di 23.649 unità. Tornano in aumento i soggetti attualmente positivi pari a 563.479 (+971), mentre sono ancora in calo i ricoveri in terapia intensiva: 3.781 in totale e 29 in meno di ieri. Il numero dei guariti sale a 2.933.757, ossia 20.712 unità in più di ieri. Si aggrava il bilancio delle vittime con 501 decessi registrati nelle ultime 24 ore che hanno portato il totale a 109.847.

La Regione Abruzzo, si legge nelle note, ha comunicato l’eliminazione di 1 caso. in quanto duplicato. La Regione Marche ha sottratto 224 casi identificati da test sierologici positivi, ma negativi al tampone. La Sicilia, infine, segnala che in data odierna non è stato possibile rilevare il dato dei tamponi con test antigenico.

Covid-19, aumentano i contagi in Europa: l’Oms lancia l’allarme

L’aumento dei casi di contagio da Coronavirus sta continuando a destare numerose preoccupazioni, in primis quelle dell’Organizzazione mondiale della sanità. L’Oms tramite il suo direttore per l’Europa Hans Kluge, ha manifestato i propri timori affermando che la presente piega presa dalla pandemia, sarebbe più grave della prima. Non sono mancate considerazioni in merito a quella che è l’unica arma per sconfiggere il Covid-19: ovviamente il vaccino. Eppure, proprio la campagna vaccinale non starebbe procedendo nel migliore dei modi andando molto a rilento.

Hans Kluge ha dichiarato: “Cinque settimane fa, il numero settimanale di nuovi casi da Covid-19 in Europa era sceso a meno di 1 milione, ma ora la situazione è più preoccupante di quanto si sia visto negli scorsi mesi“. Ciò a dire che se da un lato è vero che bisognerà ancora attendere, dall’altro bisognerà continuare a rispettare le norme di prevenzione per stoppare il dilagante aumento dei contagi.

L’annuncio di una virologa sul Coronavirus: “Ecco cosa succederà”

La nota ex virologa – come lei stessa si definisce- Ilaria Capua si è espressa in merito all’attuale quadro epidemiologico e su quale futuro attende il pianeta. Ospite alla trasmissione Di Martedì la direttrice del centro multidisciplinare One Healt Center in Florida ha spiegato che la popolazione mondiale dovrà continuare a convivere con il Covid, neppure con la somministrazione del vaccino. Non si tratta di allarmismo ma di pura scienza.

La dottoressa Capua ha, infatti, spiegato che la circolazione del virus è attiva e che i sieri azzerano la malattia e riducono la trasmissione. Ad esempio il Pfizer con due dosi riduce quest’ultima del 90% con una dell’80%. Ma come è evidente, non totalmente.

L’ex virologa ha poi rilasciato una dichiarazione che merita di essere particolarmente attenzionata. A suo avviso le vaccinazioni a tappeto avrebbero dovuto riguardare i soggetti dai 70 anni in su in via prioritaria. Sul punto il governo Italiano avrebbe, quindi, nuovamente sbagliato.