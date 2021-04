Avete mai visto Cristina D’Avena senza trucco? Una ragazzina, strepitosa – FOTO

Cristina D’Avena ha una nuova e nutrita popolarità che si svela grazie al social network. Appare senza make up su Instagram. Gli anni per lei non passano mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Cristina D’Avena è conosciuta per essere la beniamina dei più piccoli. La sua carriera come cantante è esplosa durante gli anni ’80 e si è incentrata principalmente sulle sigle dei cartoni giapponesi che sono arrivati in quel periodo anche in Italia e che hanno spopolato.

Quei bambini sono cresciuti con lei, sono gli adulti dell’oggi ma non hanno mai smesso di seguirla. La stessa Cristina D’Avena si è sempre rinnovata nell’immagine, è rimasta una presenza fissa nel panorama musicale e dello spettacolo nostrano, la sua stella non ha mai smesso di brillare. Adesso anche le nuove generazioni l’acclamano, raccogliendo un tributo che trasversalmente abbraccia più generazioni.

Cristina D’Avena senza trucco: un incanto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Cristina D’Avena ha 56 anni. E’ una realtà che può essere svelata solo dall’anagrafe perchè, guardandola, non lo direste mai. Ha il viso di un’eterna ragazzina, fresco, gioviale, che sprizza simpatia e serenità.

I più malignetti potrebbero dire che sono artefici dovuti al make up, filtri fotografici o altre diavolerie. Ebbene, dovranno ricredersi. E’ la stessa cantante a mostrarsi nella sua verità. Ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di due scatti in cui è completamente senza trucco, in un attimo intimo e quotidiano: un semplice top svela le sue forme voluttuose, capelli sciolti, sguardo fisso in camera. E’ pronta per un viaggio che la porterà da Milano a Roma. Siamo in attesa di vedere quale nuova avventura l’attende.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina D’Avena (@cristinadavenaofficial)

Ultimamente è stata spesso in tv. L’abbiamo vista al programma Canzone Segreta, a Ti sento come ospite di Pierluigi Diaco, a Detto Fatto su Rai Due e ancor prima a Il cantante mascherato di Milly Carlucci.