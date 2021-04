Bella, travolgente, sensuale, con i suoi capelli biondi e gli occhi chiari sembra un angioletto con lo sguardo la diavoletto. Diletta Leotta fa il pieno di cuoricini su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Bellissima, supersportiva e bravissima, Diletta Leotta è l’arbitro che sorveglia gli uomini di 105 Take Away, programma che va in onda dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00.

Classe 1991 Diletta Leotta è una Catanese DOC, si laurea in giurisprudenza con il massimo dei voti, la sua vera passione non è stata fare l’avvocato ma la giornalista in televisione.

Dopo qualche anno di gavetta per emittenti locali siciliane, la brava Diletta arriva ai colossi nazionali, grazie a Mediaset e Sky è entrata a far parte del mondo del giornalismo. Da quel momento per lei si sono aperte le porte del successo.

Il sorriso contagioso di Diletta illumina la giornata ai suoi follower

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Che sorriso che ha Diletta! E che fisico! Sul web è una dea ed i suoi 7,7 milioni di follower su Instagram impazziscono ogni volta che la vedono. Fisico perfetto e sorriso contagioso fanno il pieno di cuoricini.

La bella Diletta Leotta nel suo ultimo post è pronta per un’altra diretta di 105 Take Away, programma in onda dal lunedì al venerdì dalle 12.00 alle 13.00.

Un particolare nella foto non è sfuggito all’occhio clinico dei fan, si intravede sotto la sottile maglietta nera un reggiseno color ciliegia, il suo seno provocante, anche se totalmente coperto, fa sognare ad occhi aperti soprattutto i maschietti. I suoi leggings in pelle fasciano un lato B da paura ed una valanga di commenti invadono il suo ultimo post.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta)

Intelligente, spiritosa, travolgente, bellissima, Diletta Leotta si conferma una star nel mondo del giornalismo.