L’ultima apparizione di Elisa Isoardi in costume è uno spettacolo senza paragoni: sull’Isola scopre la sua parte migliore.

La bellissima conduttrice televisiva ed attuale naufraga de “L’Isola Dei Famosi”, Elisa Isoardi, pare che durante la sua permanenza sulle spiagge paradisiache delle Honduras stia dimostrando settimana dopo settimana tutta la sua professionalità. Sensibile, particolarmente giudiziosa e con un piacevole senso dell’umorismo, Elisa sta scoprendo dei lati di sé nascosti fino a questo momento ai suoi telespettatori. E, soltanto dopo aver fatto perdere la testa al popolo inglese grazie al suo irresistibile carisma, adesso è la volta di apparire nuovamente in costume, ma lasciando senza fiato questa volta l’intera penisola.

Elisa Isoardi, bellezza senza confini: in costume scopre la sua parte migliore

Nel meraviglioso scatto in costume intero di questa mattina Elisa delizia i suoi ammiratori a sole poche ore di distanza dalla diretta di questa sera. La puntata sarà capitanata come sempre dalla conduttrice romana Ilary Blasi. Mentre, senza trucco e già visibilmente abbronzata, l’ex modella di origini piemontesi sembrerebbe voler svelare il suo pregio più grande.

“Pronti per stasera? 💪🏻🏝❤️“, è la didascalia che appare in contemporanea al radioso post condiviso sulla sua pagina Instagram in questa mattina, e nel quale il suo sorriso diventa palesemente la sua arma vincente.

Al momento vi sono moltissime possibilità che la conduttrice possa sopravvivere a lungo come concorrente, riuscendo in tal modo ad arrivare in finale, e dunque a tal proposito i suoi sostenitori sembrano essere sempre più numerosi. infatti tra la miriade di complimento al suo aspetto, in molti continuano a ribadire come Elisa sia quotata come: “La migliore!!! 👏”.