La Gregoraci ha condiviso una foto iconica su Instagram che lascia tutti senza parole, lei nella vasca con un mazzo di rose immense

La bella Gregoraci lascia tutto il popolo di instagram a bocca aperta. Condivide una foto in vasca da bagno con indosso un costume intero sensuale e un mazzo di rose rosse immenso. Non si sa però chi gliele ha mandate, infatti nella didascalia scrive:”300 red roses..thanks..chiunque tu sia…”. Dunque nemmeno la showgirl sa chi sia il suo ammiratore segreto che le manda così tante rose.

La risposta di Enock sotto alla foto della Gregoraci in vasca da bagno

A rispondere al post ci pensa Enock, ex concorrente della casa del Grande Fratello Vip insieme alla Gregoraci. Il bel fratellino di Mario Balotelli commenta la foto della showgirl dicendo:”Sono stato io“. E lei risponde con le faccine della risata. Cosa vorrà dire questo messaggio di Enock? si starà forse dichiarando alla bella Gregoraci? I commenti sotto alla foto sono tantissimi. Alcuni scrivono dediche bellissime:“La rosa più bella sei tu. Ti meriti tutto il bene del mondo”. “Poche rose mi dicono ahha, sono bellissime ma tu ancor di più“. C’è poi chi sostiene che ad averle mandate sia stato l’ex marito Briatore, ma la Gregoraci lo avrebbe detto se fosse stato così.

Nei commenti si vedono tanti profili di sostengo per Elisabetta. Gregoraci support, eli_queenasfaltatrice, la.greg, gregoracilovers, gregorelli_nelcuore e ancora elymysunshine. Sono davvero infiniti. I fan della bella showgirl calabrese sono veramente tanti e la supportano sempre. Infatti la ritengono una persona speciale che merita le cose belle del mondo. Alcuni gruppi creati portano il nome anche di Pierpaolo, perché questa coppia ha fatto sognare moltissimo durante il reality. Nonostante poi la Gregoraci abbia chiuso la questione e Pierpaolo invece è uscito dalla casa mano nella mano con Giulia Salemi. I due al momento stanno insieme e sembra procedere tutto a gonfie vele.

Elisabetta ha sempre dichiarato di non essersi mai innamorata di Pretelli, ma che se la sua situazione fosse stata diversa ci sarebbe uscita sicuramente. In ogni caso lui non è il tipo della Gregoraci come ha spiegato lei diverse volte. Il suo atteggiamento un pò da “bambinone” non è mai stato gradito tanto dalla showgirl. Tuttavia ha sempre apprezzato il suo buon cuore e le sue fragilità.