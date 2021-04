Elodie: la FOTO mostra la sua prospettiva più bella. Incantevole

Elodie si fa sempre più bella e non perde occasione di mostrarsi su Instagram ai suoi fan con delle foto, quali saranno i prossimi progetti?

L’abbiamo vista molto attiva al Festival di Sanremo 2021, non come cantante ma per la prima volta a presentare sul palco dell’Ariston accanto a Amadeus e Fiorello. Stiamo parlando di Elodie, l’artista romana che ha riscosso molto successo dopo il suo esordio da conduttrice, tanto che i telespettatori non hanno perso occasione di mostrare gratitudine nei confronti della donna, lasciando commenti e messaggi su ogni pagina social.

Elodie: sorriso accattivante, novità in arrivo? -FOTO

Dopo Sanremo 2021, Elodie non ha perso tempo ed è corsa a cambiare look. Ora per molti è ancora più bella con quei capelli corti. Ma cosa sta progettando? Per il momento non abbiamo molte notizie al riguardo, qualche tempo fa è uscita la cover di Iconmagazine con l’artista e poi ancora shooting fotografici di ogni tipo. Elodie è un vulcano in eruzione, sempre sul pezzo, non abbandona la scena ed è sempre pronta a nuove esperienze lavorative. Il suo sorriso è contagioso, lo stesso che ha conquistato qualche anno fa il suo fidanzato Marracash ed ora i due sono inseparabili. Una coppia nel lavoro e nella vita, due artisti che hanno lasciato il segno nella musica e che stanno costruendo il loro futuro giorno dopo giorno.

La sua ultima storia sui social è al naturale, come sempre d’altronde. La cantante si mostra con un maglione bianco e i capelli tirati. Così si notano ancora di più i tratti del viso che la rendono unica e meravigliosa. Per i fan rimane la numero uno.