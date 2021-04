Federica Panicucci strepitosa in bikini. Vietata ai minori – FOTO

La meravigliosa conduttrice Federica Panicucci sfoggia un fisico pazzesco in un costume a due pezzi: sogno ad occhi aperti

Federica Panicucci, esempio di bellezza ed eleganza, nella sua lunga carriera ha saputo conquistare il suo vasto pubblico attraverso la solare professionalità. Volto familiare di Mattino 5, in coppia con Francesco Vecchi, tiene compagnia a milioni di telespettatori, con notizie di attualità, cronaca e spettacolo.

Radiosa e sorridente, la conduttrice delizia il programma del suo fascino, sfoggiando look moderni e nel contempo sempre di classe. Dotata di una silhouette davvero ineccepibile, ha condiviso con i fan su Instagram uno scatto estivo in bikini che toglie il respiro.

Federica Panicucci, sogno ad occhi aperti in costume

Federica Panicucci, colta da un irrefrenabile attacco di nostalgia da estate, ha postato su Instagram uno scatto ricordo. In un panorama naturale pazzesco, tra le palme, la spiaggia bianca e il mare cristallino dove si specchia il cielo, la conduttrice è il soggetto protagonista del meraviglioso quadro.

Accanto a una panchina che riporta la più veritiera scritta: “The only chair you will remember for the rest of your life“, appare in tutta la sua splendente bellezza. In un costume a due pezzi esibisce un fisico ai limiti dell’immaginabile: snello, scolpito e abbronzato, per un risultato estremamente seducente.

Il segreto della bellezza di Federica Panicucci, oltre che nelle forme, risiede tutta nella sua radiosità, nel sorriso che da sempre la contraddistingue. Una capacità, quella della positività, che non ha acquisito senza sforzo, ma con fatica e “coraggio”. Proprio su questo argomento ha scritto un libro, “Il coraggio di essere felice“, per donare a tutti l’occasione di ritrovare il sorriso, arma insostituibile per godersi a pieno la vita.

Il risultato del percorso di Federica Panicucci è senza dubbio strabiliante: donna splendida, professionista instancabile e mamma dedita. Un concentrato di energia positiva, che riesce a trasmettere al suo pubblico, e una bellezza davvero incantevole.