Fedez e la foto con Vitto, il web insorge per il dettaglio scomodo

Fedez sul letto con la piccola Vittoria. Per lui tanti commenti di dolcezza e poi c’è chi nota quello che non dovrebbe. Ecco come risponde il rapper

La piccola Vittoria Lucia Ferragni, la figlia di Fedez e dell’influencer numero uno al mondo, ha da più di una settimana tutti i riflettori puntati addosso. Lei ancora non lo sa ma è diventata famosa e seguita da come è venuta al mondo. E come lo ha fatto il piccolo Leone anche lei ben presto si abituerà agli occhi indiscreti degli smartphone nella vita di tutti i giorni e all’eco dei social.

I video di Leone, primogenito dei Ferragnez, e delle sue avventure quotidiane fanno sempre impazzire il web. Tutti lo amano alla follia nonostante lui abbia solo tre anni. E certamente sarà lo stesso anche con la Vitto, come la chiama mamma Chiara già dai primi giorni dopo al parto. La piccola pare molto tranquilla, accoccolata sulle gambe della sua mamma, in braccio a papà Fedez che la culla o sdraiata a dormire.

E proprio gli scatti che ha postato ieri il rapper di Rozzano ha fatto il giro del web. Se da un lato molti hanno apprezzato la dolcezza delle foto, altri hanno fatto notare un dettaglio veramente molto scomodo.

Fedez sul letto con Vitto, ai fan non sfugge nulla: lui risponde così

Due teneri scatti aprono la giornata social di Fedez che posta su Instagram un momento intimo tra lei e la sua piccola Vittoria. La bambina è sdraiata in modo dolce e rilassata sulla pancia di papà Federico. Porta la manina alla bocca e gli occhietti sono aperti, vispi e sul colore chiaro. Su questo Chiara Ferragni ha specificato che al momento sembrano essere così ma non è detto, fino a sei mesi potrebbero anche cambiare.

Sotto al post la rete come sempre si è scatenata. Prima tantissimi commenti di apprezzamento per la piccola. “È bellissima, ha gli occhi chiari come Leone” scrive un utente, “Stupenda Vittoria” risponde un altro e così via. Poi però c’è chi nota nel secondo scatto un dettaglio scomodo per Fedez.

Dalla sua canotta bianca spuntano i peli sotto le ascelle. Il rapper non si è depilato e i suoi follower glielo fanno subito notare: “Fedez non è depilato sotto le braccia…” tuona il primo, “Quanti peli in primo piano” un secondo. E poi chi la butta sullo scherzo: “E dopo Muschio Selvaggio, la foto con il pelo era d’obbligo 😂❤️”, e ancora: “Sembrano far parte dei tatuaggi 😂”. Infine anche chi sottolinea: “Tra cotanta bellezza e dolcezza , vai a notare i peli delle ascelle😳ma va, dai……..”.

Come sempre non è tardata ad arrivare la risposta social e del tutto ironica di Fedez. Nelle Instagram Stories lancia un video dell’ascella con occhi e bocca che citano una frase del documentario di Chiara Ferragni: “Io non volevo diventare famosa, non era questo il mio obiettivo”. Il rapper sa come uscirne in modo semplice ed efficace.