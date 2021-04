Francesca Musci infiamma le Marche, splendida nel set di FOTO a Gabicce Mare

Nuovo shooting fotografico per l’ex partecipante di “Matrimonio a prima vista Italia” Francesca Musci, elegantissima in abito lungo al mare

Finora tra tutte le coppie di “Matrimonio a prima vista”, Francesca Musci e Stefano Protraggi sono gli unici che hanno deciso di proseguire la loro unione intrapresa durante il programma nel 2016. Grandissima affinità caratteriale e fisica dimostrata fin da subito, aspetto questo che ha permesso di proseguire nella conoscenza e decidere, anzi, di consolidare le nozze con una convivenza stabile.

A differenza del marito che dopo il docu reality si è nascosto dal mondo social, Francesca invece ama condividere con i suoi follower moltissimi aspetti della sua giornata lavorativa e privata. Se qualcuno si stesse chiedendo se ieri però ha guardato l’ultima puntata di MAPV, la risposta è “No”, come lei stessa ci ha fatto sapere nelle ultime Instagram stories. “Recupererò tranquilli” ha comunicato direttamente dal suo letto.

Francesca Musci strega in lungo, una sirena appena uscita dal mare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

La bella sposina continua anche la sua attività come modella occasionale di diversi shooting fotografici, che dalle splendide foto postate nel feed della sua pagina social, sembra piacerle molto come diversivo. L’ultimo scatto postato poche ore fa la ritrae con uno splendido abito lungo argentato monospalla e con un profondo spacco, con vista sulla costa di Gabicce Mare.

Una sirenetta appena uscita dall’acqua che brilla di luce propria e rifrange come le onde sotto il sole delle Marche. Fisico asciutto e longilineo, capelli acconciati e una bellezza davvero magnetica quella di Francesca che non passa certo inosservata, neppure in tenuta sportiva.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Musci (@francesca.musci)

“Lascia che la bellezza di ciò che ami. Sia ciò che fai! #serendipity”, scrive la Musci che ottiene commenti molto affettuosi da parte della sua community di fedelissimi.