Gianni Morandi mostra le foto delle terribili ustioni dopo 2 settimane

Il cantante Gianni Morandi è irriconoscibile dopo l’incidente domestico che gli ha procurato delle gravi ustioni alle mani.

Due settimane fa il celebre cantante nativo di Monghidoro, Gianni Morandi, è stato vittima di uno spiacevole incidente domestico. Un brutto accadimento che lo costringe tutt’ora al ricovero all’interno della struttura ospedaliera specializzata in ustioni del Bufalini, situato nella città di Cesena. Gianni dovrà ancora portare le fasciature su entrambe le braccia gravemente ustionate nonostante si riesca ad intravedere, negli scatti pubblicati da lui stesso in questi ultimi giorni, alcuni dei segni lasciati dall’infortunio avvenuto lo scorso 11 marzo. Il cantante era in procinto di dar fuoco ad alcune sterpaglie. Quando ha improvvisamente perso l’equilibrio avendo un contatto diretto con le fiamme.

Gianni Morandi, sfodera il suo sorriso migliore verso la guarigione

L’artista settantaseienne, nonostante il triste accaduto che lo fa apparire ancora particolarmente provato dal punto di vista fisico, continua ugualmente a sorridere sfruttando la sua naturale propensione verso la positività. Proprio nell’ultima istantanea pubblicata in occasione della Domenica delle Palme sul suo profilo Instagram, Gianni ha colto l’occasione per rivolgere gli auguri ad i suoi fan mostrando un più che disarmante sorriso.

Le ustioni più gravi riportate sono sulla sua mano destra che resta infatti visibilmente più coperta dalle fasciature rispetto alla sinistra. Fortunatamente adesso Gianni inizia a mostrare i primi segni di guarigione ed anche per questo ha deciso di riprendere la sua attività sui social. Il video più emozionante è stato proprio quello della sua prima camminata la scorsa settimana, accolto dai suoi fedeli ascoltatori con grande gioia.

La completa riabilitazione non sembra un percorso semplice ma Gianni non mostra sintomi di scoraggiamento, seppur lasciando intendere la gravità della situazione con uno degli hashtag utilizzati qualche giorno fa. “#E’piùduradelprevisto” aveva aggiunto in un altro scatto, dove ha anche sottolineato l’importanza di avere al proprio fianco chi è disposto a prendersi cura di te, e dunque ad amarti.