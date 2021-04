Giulia Salemi è un fuoco dentro: “Amore mio”-FOTO

L’influencer Giulia Salemi condivide una foto con il suo Pierpaolo ed è sensuale, scrive nella didascalia una frase dolcissima

La Salemi condivide una foto con il suo Pierpaolo, i due sono attaccati l’uno all’altro in uno scatto focoso e sensuale. Lei indossa un abito che lascia la schiena nuda nero. Mentre lui indossa una camicia nera che rimane aperta sul petto, dove lei appoggi con delicatezza la mano. Nella didascalia poi Giulia scrive:”Amore mio”. Tra i commenti appare anche quello della rivista Chi che scrive tanti cuoricini per la coppia. Pretelli commenta scrivendo:”Eh già Bellissima”.

Giulia Salemi alla conduzione di un programma su Mediaset

La Salemi è alla conduzione del Salotto Salemi, un nuovo format che è nato su instagram e andrà in onda dal 16 aprile su Mediaset Play. Il format esisteva già ed era un’inventiva dell’influencer, ma ora sarà con una nuova identità e anche una nuova scenografia come anticipa la bella Giulia. L’influencer è contentissima di questo risultato e non vede l’ora che inizi il programma. Anticipa ai suoi follower che avrà sei ospiti che si affideranno a lei per la creazione di un Make-up alla Salemi. Lo scopo è di metterle a proprio agio con dei look che le doneranno. La Salemi conclude la sua spiegazione scrivendo:”Questo è il primo programma interamente condotto da me. Giulia sei felice? Sì”.

In effetti questo sembra essere un periodo davvero felice per la Salemi. Ha trovato l’amore nuovamente all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Ha ottenuto la conduzione di un programma tutto suo e sua madre è all’Isola dei famosi. Insomma se non ci fosse ancora la pandemia di mezzo si potrebbe dire che per Giulia è un periodo fortunato. I fan sono molto contenti di questa notizia, tutti la supportano e dicono che se lo merita. Un’utente scrive una dedica lunga e dolcissima all’influencer. “

Congratulazioni. Stra meritato! E con la convinzione che questo è solo il tuo inizio! Vali tanto e lo dimostrerai anche a chi non ti ha mai apprezzata perché si è soffermato alla superficialità! Hai lavorato negli anni per essere arrivata pian pian ai tuoi traguardi e soddisfazioni personali! Nessuno ti ha regalato nulla e cosa più bella e importante che sei entrata nei cuori di chi ti ha seguita già nel 2018 nella prima edizione del gfvip in cui hai partecipato per poi ritrovare una Giulia cresciuta due anni dopo..

Chi ti ha seguita sa che persona bella, bella sei… E ne siamo in tanti. Giulia siamo fieri di te”. Un messaggio davvero dolce e apprezzato sicuramente dall’influencer. Arrivare in questo modo ai cuori delle persone è una cosa che da molta soddisfazione.