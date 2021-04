Continuano le chiacchiere sul triangolo amoroso tra Giulia, Pierpaolo ed Elisabetta. Questa volta l’influencer italo-persiana sbotta e dice: “La Gregoraci? Non la vedo come una rivale”.

Da diversi giorni non si parla d’altro che di un probabile triangolo amoroso tra gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip, i gieffini si erano incontrati durante la loro partecipazione al programma. Durante il gioco Pierpaolo Petrelli ed Elisabetta Gregoraci si erano avvicinati parecchio, avevano iniziato a vivere un’amicizia più profonda e Petrelli aveva letteralmente perso la testa per la Gregoraci.

A rompere le uova nel paniere è stata Giulia Salemi, la sua presenza nel programma ha destabilizzato la nascente coppia tanto da far allontanare Pierpaolo da Elisabetta. L’interesse di Pierpaolo si è manifestato fin da subito per l’italo-persiana, ed in poco tempo è nata una travolgente storia d’amore.

Tante sono state le polemiche sui tre ed ancora oggi il gossip non si ferma. Da alcuni giorni sarebbero diverse le frecciatine lanciate tra Pierpaolo ed Elisabetta.

Elisabetta Gregoraci non demorde! Spera in un ritorno di fiamma?

Non demorde Elisabetta Gregoraci e lascia sempre il suo zampino. La showgirl continua a mettere “like” a tutti i post dei fan della coppia Gegorelli. Tale comportamento non va proprio giù a Pierpaolo in quanto reputa impossibile la storia con la conduttrice.

Giulia dice la sua sulla vicenda ed ha sottolineato di non essere gelosa della sua ex coinquilina: “Non l’ho mai vista come una rivale” ha spiegato ai giornalisti, “perché io sono una donna solidale con le altre donne”.

“Si è parlato di triangolo fra me, lei e Pierpaolo quando il triangolo non esisteva” continua la Salemi. Giulia ha più volte sottolineato come sia assolutamente certa dei sentimenti del suo fidanzato.