Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 aprile: Ludovica sorprende Marcello

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 aprile: Adelaide è messa alle strette da Fiorenza Gramini. Ludovica dimostra a Marcello quanto tiene a lui.

Ludovica e Marcello sono sempre più complici e ciò va indubbiamente a svantaggio di Federico, che prova qualcosa per la ragazza. Al Paradiso sono in corso i preparativi per l’intervista di Gabriella e Maria. La giovane commessa è sotto pressione e ne parla con le altre Veneri. Nel frattempo Adelaide sta facendo di tutto per nascondere il segreto di Marta, ma qualcuno rischia di rovinare i suoi piani: si tratta di Fiorenza Gramini, numero due del Circolo e cugina di Dante Romagnoli. La donna sa tutto del bacio tra Dante e Marta ed è pronta ad usare questa informazione come arma per sopraffare Adelaide una volta per tutte.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 1 aprile: Serena si sfoga con Marcello

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Adelaide non reggerà alla pressione e rischierà du farsi sfuggire il segreto di Marta davanti a tutti. Fortunatamente la Contessa riuscirà a trattenersi in extremis. Nel frattempo al Paradiso, Maria proverà l’abito per le intervista e condividerà il suo entusiasmo con le colleghe. Sofia lascerà invece il laboratorio di pasticceria fortemente amareggiata dall’ennesimo litigio con Giuseppe Amato. Marcello ascolterà le sue lamentele e non saprà cosa risponderle.

Sempre dalle anticipazioni scopriamo infine che Ludovica compirà un gesto inusuale per dimostrare a Marcello il suo affetto. Sembra che la Brancia abbia finalmente accettato di provare qualcosa per lui.