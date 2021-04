Isola dei Famosi, prima lite: tardano le scuse e la situazione degenera

Iniziano ad emergere le prime incomprensioni fra alcuni concorrenti de “L’Isola Dei Famosi”: le scuse tardano e la situazione si fa pesante.

Nelle ultime ore del reality de “L’Isola Dei Famosi” pare che fra alcuni naufraghi sia iniziata a salire la tensione. In attesa dalla diretta che andrà in onda questa sera, e durante la quale verrà finalmente annunciato il nome del sopravvissuto all’attuale nomination, proprio l’artista musicale emergente Simone Paciello, in arte Awed, ha lasciato senza parole uno dei naufraghi causa dei suoi comportamenti. Il giovane, probabilmente ansioso di dover abbandonare il suo ruolo di concorrente, ha notevolmente attirato l’attenzione su di sé lasciandosi andare in uno sfogo del tutto improvviso.

Leggi anche —>>> Elisa Isoardi, in costume scopre la sua parte migliore: spettacolo mozzafiato – FOTO

Isola dei Famosi: l’incomprensione, poi le critiche e lo sfogo improvviso

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Potrebbe interessarti anche —>>> Amici 2021, nuovi ostacoli per Martina: “E’ mediocre”

Mentre la sfida tra la modella Miryea Stabile ed Awed resta aperta, dando campo libero alla decisione dei telespettatori, l’artista ha accusato un tragico momento di debolezza. Forse dovuto al suo recente isolamento. Infatti, dopo l’eliminazione della sua alleata, Vera Gemma, Awed si è sentito particolarmente escluso dal resto del gruppo. Fino ad arrivare a non poter più resistere in silenzio. Le prime lacrime a fiumi, poi il sostegno della leader in carica, che pare abbia spronato il naufrago a integrarsi di più anche con gli altri concorrenti.

Inizialmente Awed pare che abbia voluto seguire il consiglio di Angela Melillo. Finché a mettere i bastoni tra le ruote si è impegnato Roberto Ciufoli, criticando aspramente la precedente sua reazione.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da L’Isola dei Famosi (@isoladeifamosi)

Secondo Ciufoli, infatti, il ragazzo non sarebbe sincero fino in fondo. E starebbe adottando dei comportamenti contraddittori appositamente per restare sull’Isola. “Non vedo pentimenti e non ho ancora sentito le sue scuse“, avrebbe ammesso così la sua considerazione. Adesso non resta che attendere il conclusivo confronto in serata.