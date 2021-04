Isola dei Famosi, la rivelazione su Ilary Blasi: non voleva nel cast uno dei naufraghi

Secondo alcune indiscrezioni una concorrente de “L’Isola dei Famosi” non sarebbe nelle grazie della conduttrice Ilary Blasi

“L’Isola dei Famosi” ad ogni puntata si conferma sempre di più un format vincente su cui Mediaset continua a puntare. Merito indubbiamente del cast in studio capitanato da Ilary Blasi che per questa avventura si avvale degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi e Elettra Lamborghini. Una trasmissione che sempre di più viene premiata dal pubblico che ormai si è già affezionato alle vicende dei poveri naufraghi dell’Honduras. Eppure secondo alcuni rumors una dei concorrenti del programma non sarebbe molto ben vista proprio dalla padrona di casa. Ilary Blasi ha sempre dato di sé l’immagine di una donna schietta e sincera, ne è stata un’ulteriore prova il modo in cui ha reagito all’abbandono del programma da parte del modello Akash Kumar. Alcune esternazioni, che agli occhi più attenti sono sembrate delle frecciatine, hanno fatto pensare che la partecipazione di un concorrente in particolare non sia stata molto gradita alla padrona di casa.

Chi è il concorrente de “L’Isola dei Famosi” che Ilary Blasi non voleva

Le voci che stanno circolando in queste giorni raccontano di una Ilary Blasi poco felice della scelta fatta dalla produzione di inserire nel programma Daniela Martani. La partecipazione della hostess in realtà aveva suscitato non poche polemiche anche fra i telespettatori più affezionati all’isola e non solo. A far nascere il tutto ci sarebbero le posizioni della Martani che si è sempre mostrata come una fiera no-vax. Le sue affermazioni riguardo il Covid si allineano infatti a quelle negazioniste e inoltre vanno aggiunte anche le sue idee radicali sull’essere vegana e animalista. Il tema della pandemia, come è ben noto, è un argomento verso cui Ilary Blasi è molto sensibile. La sua famiglia infatti sta con comprensibile difficoltà elaborando il lutto per la scomparsa, proprio a causa del Covid, del padre di Francesco Totti.

Viste che le opinioni della conduttrice e quelle della Martani sono completamente opposte, come pure la reciproca sensibilità sull’argomento, è facile capire perché la scelta di inserire nel gruppo di naufraghi l’ex gieffina abbia fatto storcere il naso a Ilary.