Iva Zanicchi i suoi dubbi su Tommaso Zorzi: “Credevo fosse arrogante”

Iva Zanicchi come suo stile non si nasconde e dice apertamente la sua opinione sul collega de “L’Isola dei Famosi” Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Iva Zanicchi è da sempre uno dei personaggi del mondo dello spettacolo che più di tutti è riuscito ad entrare nel cuore del pubblico. Merito indubbiamente, oltre che per il suo grande talento, anche per la ben nota schiettezza che l’ha sempre contraddistinta. In questo ultimo periodo la cantante è entrata a far parte del cast de “L’Isola dei Famosi” capitanato da Ilary Blasi. L’inconfondibile interprete di “Zingara” per il famoso reality veste i panni di opinionista al fianco dei “colleghi” Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Proprio sul rapporto con quest’ultimo l’Iva nazionale, nel corso di una recente intervista, ha voluto rivelare ai suoi tantissimi fan e a quelli del programma quale fosse il suo punto di vista. Zorzi è approdato a “L’Isola dei Famosi” poco dopo la sua vittoria al padre di tutti i reality della tv “Il Grande Fratello” condotto da Alfonso Signorini. Proprio questa sua esperienza pare che avesse creato nella Zanicchi non pochi pregiudizi.

L’opinione di Iva Zanicchi su Tommaso Zorzi

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ISOLA DEI FAMOSI 2021 🌴🔥🌊 (@isola.21)

Il lungo periodo di “reclusione” vissuto all’interno della casa de “Il Grande Fratello Vip” ha permesso a Tommaso Zorzi di farsi conoscere al pubblico televisivo e forse anche di far nascere su di lui alcuni pregiudizi riguardo al suo carattere. A quanto pare anche Iva Zanicchi non è riuscita a sottrarsi a certe logiche immaginando di ritrovarsi a lavorare con un personaggio di certo con un carattere non facile. “Tommaso Zorzi è stata per me una vera sorpresa – ha rivelato l’Aquila di Ligonchio – dopo la sua vittoria al Grande Fratello credevo che fosse arrogante invece no è stato così“. Al contrario l’artista ha raccontato di essersi trovata di fronte un ragazzo che, fuori dal contesto del reality condotto da Signorini, si è dimostrato di una grande educazione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Una bella sorpresa quindi per una donna che è abituata ad essere sempre schietta e sincera sia davanti che dietro le telecamere. Si può solo immaginare infatti cosa sarebbe diventata “L’Isola dei Famosi” se la Zanicchi avesse mal digerito i suoi colleghi in studio.