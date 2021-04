Gli scatti che Jennifer Lopez condivide online sono ovviamente meravigliosi: l’ultima fotografia apparsa sul web è incandescente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez non smette di incantare i suoi tantissimi followers e regala ogni giorno scatti decisamente provocanti e bollenti in cui mette in mostra le sue curve e la sua bellezza stratosferica. JLO è davvero in splendida forma e sembra non accusare il peso dell’età: la popstar ha infatti già 51 anni, anche se ne dimostra almeno 15 in meno. I suoi scatti su Instagram sono entusiasmanti.

L’ultima foto apparsa sulla sua bacheca è mozzafiato: Jennifer indossa un vestito che copre poco e niente e le sue aperture sono fenomenali. Come se non bastasse, la cantante assume una posa incandescente. Le sue gambe, totalmente scoperte e piazzate in primissimo piano, catturano l’interesse dei fan. Anche la scollatura non passa inosservata ed è una gioia per gli occhi.

Jennifer Lopez, body illegale e fondoschiena in mostra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jennifer Lopez (@jlo)

Jennifer Lopez, qualche settimana fa, dimostrò come probabilmente ci fosse un errore sulla sua carta d’identità. La 51enne indossa infatti un body illegale che mette in risalto ogni singolo angolo del suo corpo mostruoso. La cantante è dotata di un fisico marmoreo e le sue forme sono da brividi.

Nella fotografia in questione, il fondoschiena è praticamente scoperto e fa girare la testa a tutti. Anche il suo lato A esplosivo era messo in bella mostra e provocò diversi infarti tra gli innumerevoli followers. Difficile trovare le parole per descrivere cotanta bellezza ed esplosività.