Siete sicuri di conoscere ogni curiosità su John Travolta? Cosa sappiamo su Danny il bello di Grease o uno dei protagonisti di La febbre del sabato sera? Ecco i dettagli sull’attore

Impossibile non conoscerlo, John Travolta è stato il sex symbol del cinema americano degli anni ottanta e con il suo fascino, talento e bravura ha conquistato la fama internazionale. Oggi all’età di sessantasette anni l’attore si deve ritenere soddisfatto del successo in ambito lavorativo, anche se la vita molto spesso lo ha messo a dura prova. Noi, siamo qui per sverlarvi qualche curiosità sull’uomo che ha fatto girare la testa a milioni di persone.

John Travolta: come è arrivato al successo?

Era il 1977 e John Travolta si apprestava a diventare il miglior attore per l’Oscar dopo l’esordio con La febbre del sabato sera. Poi Grease, qualche anno dopo, lo avrebbe fatto conoscere a livello internazionale e trasformare in un’icona mondiale. Tutto ebbe inizio a Brodway, quando l’attore statunitense iniziò a interessarsi al teatro e al mondo della recitazione. La passione divenne la sua vita. Bello e impossibile, John Travolta era il classico ragazzo dai capelli lunghi neri e lo sguardo ammiccante che faceva impazzire tanta ragazze, ma solo una le rubò il cuore, sua moglie Dyana Hyland, la quale però dopo un anno di matrimonio morì a causa di un cancro. Il tragico evento non fece perdere la voglia di lavorare e mostrare se stesso al pubblico, così John Travolta si aggrappò alla recitazione e diventò uno degli attori più noti. Blow Out, Due come noi, Teneramente in tre, Io sono vendetta, From Paris with love e tanti altri film lo portarono alla vetta del successo.

Si sposò per la seconda volta negli anni novanta con Kelly Preston, insieme i due dovettero superare tanti ostacoli tra cui la morte del figlio sedicenne Jett. Lo scorso anno John Travolta attraverso i social ha annunciato la scomparsa della sua seconda moglie, anche lei morta per un cancro.