Laura D’amore: outfit casual e attraente, ormai è un’influencer – FOTO

Laura D’Amore ha spiccato il volo e non torna indietro, ormai l’hostess è diventata una tra le più seguite sui social, guardate che foto

L’abbiamo conosciuta per caso sui social in tenuta da hostess, oggi Laura D’Amore è seguita da quasi ottocento mila follower con i quali condivide foto e video di ogni tipo: relax, lavoro, passioni. Ormai la donna ha spiccato il volo, quello dell’occasione che non torna più e non si vuole perdere neanche una tappa di questo meraviglio viaggio da influencer. I fan la adorano e la ammirano per la sua tenacia, bellezza e determinazione. Non è da tutti cambiare pagina e dare una svolta alla propria vita.

Laura D’Amore: oggi casual , voi come la preferite?

Mai scontata, naturale e genuina. Laura D’Amore si presenta così al pubblico che la segue giorno dopo giorno su Instagram dove ha dato vita ad una vera e propria community. Solare, allegra, sempre con il sorriso sulle labbra, l’influencer è questo e tanto altro ed oggi ci regala una foto con un outfit casual ma comunque affascinante. Ormai la tuta è diventato un must di qualsiasi stagione, da quando la pandemia ha preso il sopravvento. E allora la donna si mostra con un completo sportivo ma elegante marrone che le sta d’incanto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌸LAURA D’AMORE ®🌸 (@lauradamore_)

Essendo un’hostess ha un profilo multietnico, i fan infatti provengono da tutto il mondo e lasciano commenti in tutte le lingue ma con una cosa in comune: solo messaggi belli e positivi per l’influencer del momento. Chissà se un giorno approderà anche in televisione, il futuro è nelle sue mani.