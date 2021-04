Laura Torrisi non si accorge che si è dimenticata la camicetta aperta. Atomica – FOTO

Laura Torrisi ha condiviso un nuovo scatto bollente. La sua sensualità lascia tutti a bocca aperta, stavolta è davvero illegale sui social

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

La bella siciliana Laura Torrisi è a tutti gli effetti un’attrice affermatissima nonostante il fermo legato alla pandemia che ha rovinato i piani a molti. Tra le tante pellicole ha recitato a fianco di Gabriel Garko e di Leonardo Pieraccioni, con il quale è stata legata sentimentalmente fino al 2014 e dal quale ha avuto una figlia di nome Martina.

Dopo la separazione dal marito per lei però esiste solo una persona importante nella sua vita, la figlioletta con cui condivide moltissimi momenti della sua giornata e che è solita anche postare nella sua pagina Instagram dove è attivissima.

Il periodo di pausa che si è presa dal piccolo schermo non è stato compensato quindi da una pausa sui social, dove la troviamo quasi quotidianamente mentre mostra agli 1,3 milioni di follower la sua bellezza sconvolgente fatta di sensualità innata e fisicità prorompente.

LEGGI ANCHE –> Claudia Napolitano, la bella dei The Jackal conquista tutti con fisico da sballo – FOTO

Laura Torrisi è prorompente, seno in primo piano per la gioia dei fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

LEGGI ANCHE –> Antonino Cannavacciuolo, la verità su Masterchef: il maestro continuerà? Il retroscena

L’ultimo scatto postato su Instagram da Laura ha ottenuto oltre 58mila like in poche ore. Il motivo? La troviamo appoggiata al davanzale della finestra con una mano sulla bocca, lo sguardo sognante e il décolleté esposto in tutto il suo splendore che trapela generoso dalla camicetta troppo sbottonata.

L’attrice non ha mai fatto mistero delle sue forme rigogliose compensate invece da una solarità che conquista appena la si sente parlare. Questo scatto però ha regalato tanta gioia ai suoi fan, moltissime anche donne, che l’hanno ricompensata con commenti al vetriolo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Torrisi (@torrisilaura)

Gli occhi di Laura esprimono malinconia, “É solo una fase 🌒” scrive a corredo dell’istantanea anche se non sappiamo a cosa faccia riferimento nello specifico. Ci sono novità in arrivo per il suo prossimo futuro oppure si tratta solo del suo umore nero dovuto al periodo?