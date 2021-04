Luca Ward parla della malattia della figlia: “E’ in condizioni gravissime”

Luca Ward ha parlato a cuore aperto della malattia di sua figlia Luna: “Lo stop delle cure ha provocato un aggravamento importantissimo”

Luca Ward, amatissimo doppiatore e attore italiano, ha parlato a cuore aperto della malattia di sua figlia Luna, di soli 11 anni. La piccola soffre da tempo di una rarissima patologia, la sindrome di Marfan: si tratta di una problematica che, colpendo il tessuto connettivo, danneggia altri organi del corpo, fino ad arrivare al sistema nervoso centrale.

Luna, come svelato dall’attore, era sottoposta a delle cure che tenevano sotto controllo la malattia. L’arrivo del Covid, tuttavia, ha notevolmente peggiorato la situazione, impedendole di ricevere l’adeguata assistenza. Il doppiatore, che ha sempre mantenuto il riserbo su questa delicata questione, ha parlato a cuore aperto al Corriere della Sera, non nascondendo la sua sofferenza: “Ci siamo trovati in guai seri perché Luna viene curata a Lione“.

Luca Ward, la malattia della figlia peggiora: “Aggravamento importantissimo”

Luca Ward, nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, ha parlato della situazione di sua figlia Luna. La piccola, che soffre da 9 anni di una rara malattia, non ha potuto ricevere le cure adeguate a causa della situazione pandemica. “Lo stop delle cure ha provocato un aggravamento importantissimo“, ha detto l’attore, che ha sempre mantenuto stretto riserbo sulla questione.

Luna, figlia dell’attore e di Giada Desideri, è affetta dalla sindrome di Marfan, malattia per la quale riceveva tutta l’assistenza necessaria a Lione. “Ora la curvatura della sua schiena è al 68 per cento, prima era al 32“, ha confessato l’attore, che ad oggi si batte affinché la ricerca su tale patologia faccia progressi.

Una situazione estremamente complicata per l’attore, che non aveva mai parlato così apertamente della vicenda. La malattia della piccola Luna, che ormai va avanti da 9 anni, rappresenta un dolore davvero profondo nella vita di Luca Ward, il quale desidera che sua figlia riprenda al più presto la terapia.