Mara Venier e l’abbraccio più dolce: coccole estreme mai viste-FOTO

La zia Mara condivide su instagram una foto dolcissima con il nipotino che gli sta togliendo la mascherina, che tenerezza

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier condivide una foto con il suo amato nipotino Claudio, lui la guarda con la faccia seria e poi le sfila la mascherina dalla bocca. Nella didascalia la conduttrice scrive:“Nonna Paperina…adesso per Claudietto sono nonna Paperina. I miei pomeriggi più belli”. I moltissimi hanno commentato la foto bellissima scrivendo:”Per fortuna in questo momento abbiamo i nostri nipoti, che ci regalano tanti sorrisi”. Un’altro utente scrive:“Il tempo trascorso con i nipotini è sempre pura magia..ci fa ritornare indietro nel tempo...”.

LEGGI ANCHE>>>Palermo: muore professoressa dopo dieci giorni dal vaccino AstraZeneca

Mara Venier conduttrice di successo e nonna amorevole

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> Beautiful, anticipazioni puntata 1 aprile: Liam racconta tutta la verità ad Hope

La conduttrice Mara Venier è la zia amatissima di tutti in televisione. Ma a casa è una nonna amorevole che impazzisce dietro al suo nipotino Claudio. Nelle stories lo rincorre al parco e si nasconde insieme a lui. L’energia della Venier è incredibile, nonostante il lavoro e l’età quando si tratta dei nipoti lei trova l’energia ovunque per poter giocare con loro ed essere presente. In un’altro post sul profilo della Venier si vede una foto con la famosa amica Barbara D’Urso. Nella didascalia la Venier condivide ciò che ha scritto la D’Urso riguardo alla fine anticipata del suo programma e invece il prolungamento di Domenica Live.

La D’Urso ci tiene a precisare che le due sono amiche e non rivali in televisione e quindi nessuna critica potrebbe mai scalfirle o mettere una contro l’altra. Vediamo le parole della D’Urso che ha ricondiviso la Venier. “Io e Mara. é stata lei la prima persona a cui ho telefonato dopo la notizia dell’allungamento di Domenica Live. Non è una sfida con lei, noi due lo sappiamo bene..Mara è la regina incontrastata di quella fascia da tanto tempo e io ci ritorno in punta di piedi in questo finale di stagione. Tra me e Mara ci sono stima e affetto che niente e nessuno potrà scalfire. E nessuno ci toglierà le risate pazze che ci facciamo continuamente al telefono. Love you Mara”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Sicuramente un bellissimo messaggio che definisce il loro rapporto stretto. Nei commenti però c’è comunque chi si schiera:”Non esiste fare un paragone tra le due signore! Mara è la mia preferenza di televisione. La durso al contrario è il peggior modo di fare TV. Lei rappresenta la feccia! è questione di buon gusto!”. Certo parole pesanti quelle di questo utente. Però in genere è il pensiero comune, almeno sul profilo della Venier.