Melissa Satta, shorts cortissimi e giubbino biker: strepitosa – FOTO

Melissa Satta per le vie di Milano sfoggia un outfit accattivante che mette in risalto le gambe chilometriche: strepitosa.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta, estrema! Questa è la possibile esclamazione che ogni follower ha fatto o pensato vedendo le foto che l’ex velina posta di volta in volta sui social. La Satta infatti, attualmente impegnata in progetti lavorativi imperniati sul fitness (piattaforma online che favorisce l’allenamento casalingo) viene scelta da numerosi brand per indossare i rispettivi capi d’abbigliamento.

In quest’ultima foto ad esempio Melissa passeggia per le vie di Milano e si lascia immortalare in tutto il suo splendore: shorts cortissimi Tom Ford a motivo floreale che crea un contrasto con elementi più invernali quali stivaloni sopra il ginocchio in pelle nera. Giubbino biker nero come gli stivali e maglioncino corto azzurro pastello.

Borsa bianca e occhiale ampio e nero per conferire un alone di mistero che tanto piace sul web, infatti basta scorrere tra i commenti per respirare quest’aria di amore e dolcezza che ruota attorno alla showgirl.

LEGGI ANCHE–> Valentina Ferragni, costume a due pezzi. Subito le sorelle commentano così..-FOTO

Melissa Satta, il riferimento a Boateng scatena il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

LEGGI ANCHE–> Bianca Atzei, le forme in vista mentre è in posa sul divano, che spettacolo-FOTO

Melissa Satta qualche giorno fa ha pubblicato una foto che ha scatenato la critiche di alcuni utenti social. Non per la foto, anzi…la bellezza e l’eleganza di questo stile total black è un incanto tanto che qualcuno avrebbe scritto BOATENG RIPENSACI. Un commento che ha scatenato diverse reazioni.

Infatti, mentre qualcuno non comprenderebbe la scelta del calciatore, ma va sarà scappato con un uomo! qualcuno invece si spinge un po’ oltre. Vista la nuova fiamma del Boa (la cantante tedesca Shirin David) c’è poco da ripensarci!!! Anzi lei si deve dare una mossa o ritrovare un VIP, altrimenti rischia di cadere nel dimenticatoio…

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Un commento esagerato, troppo che non ha sollevato – almeno apparentemente – nessuna reazione da parte della persona interessata.