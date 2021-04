Mercedesz posta ogni giorno contenuti sempre più scottanti e seducenti sul web: l’ultima suo post su Instagram è semplicemente illegale, con forme in mostra.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz regala ogni giorno tante gioie ai suoi followers pubblicando scatti stratosferici in cui mette in mostra il suo super fisico e le sue curve eccezionali. La 30enne è dotata di un fisico fantastico e si allena ogni giorno con costanza e regolarità. La classe 1991 ha deciso di allenarsi quest’oggi andando a fare una passeggiata nel parco.

La showgirl italo-ungherese ha indossato dei pantaloncini cortissimi, scoprendo di fatto le sue gambe incredibili. Come se non bastasse, il suo top incredibile è ancora più corto e non copre ovviamente il ventre. Il suo addome fa semplicemente paura mentre le forme del suo lato A bollente non passano inosservate.

Mercedesz fa sognare: scollatura e forme esplosive

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Mercedesz ogni giorno incanta sul web con le sue fotografie da applausi. Qualche giorno fa, la classe 1991 ha mostrato ai suoi seguaci l’outfit scelto per la sua presenza a ‘Pomeriggio Cinque’. La bella modella decise di non indossare il colore nero e optò per un outfit di un bel colore acceso.

Il vestito era davvero incredibile ed era super scollato: il suo seno in primissimo piano mandò decisamente in tilt il web. La fotografia collezionò 44mila likes e numerosissimi commenti. “Oggi a pomeriggio 5 che ne pensate dell’outfit? Tanto per non mettere sempre roba nera“, scrisse nella didascalia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mercedesz Henger (@mjmemi)

Non solo lato A da urlo, ma tutto il fisico della 30enne è semplicemente mostruoso. La scorsa settimana, la ragazza mise in mostra il suo panoramico fondoschiena valorizzato da un leggins strettissimo.