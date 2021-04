Mika, matrimonio in arrivo? Il cantante risponde così

Per Mika, artista internazionale amatissimo in Italia, c’è aria di matrimonio? Il cantante risponde così.

Da Grace Kelly ad oggi, Mika ne ha fatta tantissima di strada. Il singolo è uscito nel 2007 e l’ha reso famosissimo in Italia e non solo. L’artista ha subito impressionato tutti per le sue doti canore. Oggi Mika, 37enne è affermato nel panorama musicale italiano, oltre ad essere apprezzatissimo dai milioni di followers che lo seguono su Instagram.

Mika è molto riservato sulla vita privata anche per rispettare chi gli sta accanto da 14 anni, quasi 15. Si chiama Andreas Dermanis ed è un regista di origini greche. I due si sarebbero conosciuti nel 2007 e da quel momento non si sono più separati. Vive a Londra e si occupa di videoclip musicali e di documentari. Dermanis è stato importante per Mika soprattutto perché l’ha aiutato a fare coming out con la famiglia di origine.

“La mia omosessualità? Un mostro chiuso nell’armadio. Avevo 13 anni quando mi sono reso conto di essere omosessuale”, la dichiarazione del cantante nel corso di un’intervista.

Mika, il segreto di una lunga relazione è…litigare!

Una relazione lunga che suscita tanta curiosità per capire i segreti della loro stabilità. Mika avrebbe detto che il segreto sta nell’essere collaborativi e nel litigare…tanto, davanti anche alle persone care in quanto occasione per trovare il punto di contatto ed esprimere il proprio punto di vista.

Sulla possibilità di compiere il passo importante del matrimonio, la coppia non si pronuncia a tal proposito, ma è emerso in più occasioni il desiderio di mettere su famiglia ed avere un figlio.

Tuttavia, le loro vite lavorative impegnative e frenetiche non consente loro al momento di esaudire questo desiderio.