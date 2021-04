Milly Carlucci quanto guadagna? Tutti gli introiti della conduttrice

Vediamo insieme quanto guadagna la famosa conduttrice televisiva ed ex attrice italiana: tutto sugli stipendi Rai!

Milly Carlucci, quest’anno, è impegnata con la nuova trasmissione ‘Il Cantante Mascherato‘ (il format del talent show musicale, composto da quattro puntate, prevede la presenza di alcuni VIP che si esibiscono in sfide canore con addosso delle maschere) e la 15^ edizione di ‘Ballando con le stelle’.

Nel corso di un’intervista, la conduttrice affermò di non voler dichiarare la sua retribuzione: “Non svelo la mia retribuzione perché in momenti di difficoltà sociale le cifre televisive accendono l’odio. Ma uno show che va bene come Ballando fa guadagnare all’azienda milioni di euro”.

Secondo le fonti, attualmente la Carlucci sta guadagnando 400.000 euro a stagione.

Gli stipendi Rai accendono la curiosità del pubblico a casa: ecco le cifre esatte…

Il patrimonio di Camilla Patrizia Carlucci è stato guadagnato anche con esperienze nel mondo della musica (in qualità di cantante) e in quello del cinema (in qualità di attrice).

Nonostante le esorbitanti cifre percepite da Milly Carlucci, i suoi stipendi potrebbero definirsi piuttosto contenuti rispetto a quelli di altri conduttori Rai.

I più pagati sembrerebbero essere quelli di Alberto Angela, Bruno Vespa, Fabio Fazio e Carlo Conti, nonché quelli di Amadeus, che arrivano alle stelle durante le edizioni di Sanremo.

Le retribuzioni singole di questi noti personaggi del mondo dello spettacolo oscillano tra 1 e 2 milioni e mezzo di euro l’anno.

Svelato dunque il mistero sugli introiti della conduttrice Carlucci e su quelli di altri famosi presentatori Rai.