Miriam Leone è uno dei talenti più importanti che ha calcato il palco di Miss Italia di questi ultimi anni. Precisamente la sua vittoria risale al 2008, quando ha conquistato il titolo del concorso, oltre che quello di “Miss Cinema“, vincendo la borsa di studio assegnata da Ann Strasberg dell’Actors Studio, che ci aveva sicuramente visto lungo.

La recitazione è tuttavia una passione lontana nella vita dell’attrice, che fin dalla più tenera età adorava immergersi nei film della vecchia Hollywood, come dichiarato in un’intervista a Grazia. Ora è una professionista, che conferisce assoluta personalità ad ogni ruolo da lei magnificamente interpretato.

Una bellezza sfavillante quella di Miriam Leone, che non si esaurisce nella sola immagine. Si tratta di uno splendore che è insito nel suo fascino e nella sua interiorità, oltre che nella perfetta estetica.

Miriam Leone: il suo sguardo è puro incanto

Sogno di bellezza per uomini e donne, Miriam Leone è seguitissima anche sui social. Un successo che su Instagram totalizza il numero di 1,3 milioni di followers, completamente innamorati di lei.

Da una delle ultime immagini, tra le stories, è facile capirne il motivo. Nella massima semplicità, sicuramente di tendenza, indossa un berretto con visiera a fantasia, una giacca grigia con colletto e ampi orecchini a cerchio, e riesce a splendere.

Non si tratta di un outfit provocante, ma non ne necessita la bellezza di Miriam Leone per emergere prepotentemente e lasciare stupefatto lo spettatore. Basta infatti il suo splendido viso, dove regna lo sguardo più ammaliante del web, a conquistare il cuore dei fan.

Completamente struccata, sorprende persino al naturale. E a distanza di 13 anni, si riconferma sempre, ad ogni apparizione, come Miss Italia: è lei la bellezza più potente e amata che c’è.