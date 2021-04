Miriana Trevisan, mini dress scollato e trasparenze: stupenda – FOTO

La showgirl Miriana Trevisan incanta Instagram con il suo fascino tenebroso, mini dress nero e trasparenze: apoteosi di eleganza

Intramontabile la bellezza di Miriana Trevisan, che ha saputo fermare il tempo. Dal suo esordio a Non è la Rai nel lontano 1991, non ha mai perso un grammo del suo fascino. Molteplici i programmi importanti che hanno segnato la lunga carriera della showgirl, condotti da personaggi illustri che hanno fatto la storia della televisione italiana.

Nel suo percorso si contano partecipazioni come Striscia la Notizia e Paperissima, ha affiancato Corrado a La Corrida, Raimondo Vianello a Pressing, Mike Bongiorno a La Ruota della Fortuna e tante altre esperienze degne di nota.

A distanza di tempo, all’età di 48 anni, appare in splendida forma, e ne dà dimostrazione su Instagram con l’ultimo post.

Miriana Trevisan, bellezza intramontabile

Nella carriera di Miriana Trevisan, oltre che trasmissioni televisive, troviamo anche esperienze di recitazione. Memorabile la serie tv Carabinieri, iconica di un’epoca, alla quale ha partecipato. Ma ha avuto anche esperienze cinematografiche, come in “La nipote di Barbablù” alla regia di Alessandro Paci, e in “Bastardi” alla regia di Federico Del Zoppo e Andres Alce Meldonado.

Si è dedicata anche al teatro, nello spettacolo “Uomini sull’urlo di una crisi di nervi“, e ultimamente anche alla scrittura, con la produzione di ben tre opere: “Le fiabe colorate di Miriana“, “Quando sei diventata mamma” e “La donna Bonsai“. Un donna di spettacolo eclettica, che nel tempo ha saputo reinventarsi.

Chioma corvina, occhi profondi e forme esplosive, continua a conquistare con la sua caratteristica bellezza mediterranea. Ben valorizzata nell’ultimo scatto postato su Instagram, dove sfoggia un vestito nero scollato dotato di trasparenze e pois in rilievo, che evidenzia la sua incredibile silhouette.

Lo sguardo è perso all’orizzonte, impreziosito da uno scuro smokey eyes a intensificarlo, mostrando così un profilo degno di un ritratto. I folti capelli ondulati le ricadono elegantemente su una spalla, e rapisce con la sua eleganza lo spettatore. Semplicemente eterna.