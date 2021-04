Palermo: muore professoressa dopo dieci giorni dal vaccino AstraZeneca

Palermo: è morta Cinzia Pennino, la professoressa dell’istituto Don Bosco che si era vaccinata dieci giorni prima

La morte di Cinzia Pennino, la professoressa del Liceo del Don Bosco di Palermo Ranchibile, è avvenuta dieci giorni dopo la somministrazione del vaccino di AstraZeneca. Un nuovo caso, dunque, di decesso a pochi giorni di distanza dall’inoculazione.

L’autopsia, eseguita sul corpo della vittima, ha confermato la morte per sopraggiunta trombosi. L’esame è stato eseguito dai medici legali Antonella Argo ed Elisabetta Orlando a seguito della richiesta di alcuni esperti. In Regione, infatti, si vuole far chiarezza sulle morti sopravvenute dopo la somministrazione del vaccino.

Palermo: un nuovo decesso dopo l’inoculazione di AstraZeneca

Alla vittima, Cinzia Pennino, era stato somministrato il vaccino di AstraZeneca undici giorni fa e l’autopsia, eseguita all’ospedale Policlinico di Palermo, confermerebbe una trombosi come causa del decesso.

Nulla però conferma che l’insorgenza della trombosi sia correlata al vaccino; per questo, la Procura di Palermo, ha aperto un fascicolo a seguito della segnalazione del decesso. La morte della professoressa ha scosso tutti coloro che la conoscevano, compresi i membri dell’Istituto in cui la Pennino prestava il suo servizio.

Su Facebook si susseguono i messaggi di cordoglio e che ricordano la vittima. Una donna attiva nell’ambito della missione salesiana in Sicilia e in Africa e sempre al servizio degli altri e dei più vulnerabili.

Dopo i funerali, che sono stati celebrati all’Istituto Don Bosco, non resta purtroppo che attendere i successivi sviluppi di questa vicenda che ha scosso un’intera comunità.