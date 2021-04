Paola Turani sarà mamma e pubblica sul suo profilo Instagram un videoracconto della scoperta. Le lacrime di gioia fanno il giro del web. Tra i commenti anche quello di Chiara Ferragni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

La modella ed influencer Paola Turani sarà mamma. Lo ha annunciato poco fa sul suo profilo Instagram seguito da 1,7 milioni di follower. Ieri, 31 marzo, ha pubblicato una foto di famiglia con il marito Riccardo e i suoi cagnoloni, oggi ha condiviso con il web un videoracconto della scoperta.

Pala esordisce scrivendo: “Era il 26 gennaio, avevo un ritardo di sei giorni e mai come in quel mese stavo aspettando l’arrivo del ciclo. Quel ritardo però non era normale… perché sono sempre stata così puntuale”.

LEGGI ANCHE —-> Diletta Leotta, pantaloni in pelle, il didietro è disegnato al compasso. Sublime – FOTO

Paola Turani e le sue lacrime di gioia. Sta per “nascere” una mamma

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

LEGGI ANCHE —-> Avete mai visto Cristina D’Avena senza trucco? Una ragazzina, strepitosa – FOTO

L’influencer continua scrivendo: “Sono corsa in farmacia e nel pomeriggio ho deciso di fare il test. Ero a casa da sola. L’attesa guardando lo schermo del test di gravidanza, quei minuti che sembravano infiniti e poi il risultato ‘INCINTA 3+’. Non potevo credere ai miei occhi, sono rimasta pietrificata per qualche secondo e avrò ripetuto ‘non ci credo’ almeno cento volte! (avremo modo di parlare del perché, così capirete meglio)”.

Sono stati tantissimi i commenti, tra questi anche quello di Chiara Ferragni che da pochi giorni è mamma bis della piccola Vittoria, l’imprenditrice digitale ha commentato con tre cuori, mentre Valentina, sua sorella, ha scritto: “Che emozione unica, troppo felice per voi”.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Twitter.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

Paola ieri ha pubblicato una foto che ritrae lei, il compagno Riccardo ed i loro cuccioloni. IN quest’altro post la modella scrive: “Niente è impossibile. La vita ti sorprendere quanto meno te l’aspetti. Abbiamo capito anche che le cose più belle e che più desideri si fanno sempre attendere.. nel nostro caso un po’ troppo. Infine abbiamo avuto la conferma che l’amore è così importante da vincere su tutto, anche quando le battaglie ci sembrano più difficili e ci fanno soffrire”.