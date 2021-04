Primo Appuntamento: boom di ascolti e successo per Flavio Montrucchio

Primo Appuntamento: grande successo di ascolti per il conduttore Flavio Montrucchio. Il dating show di Real Time raccoglie sempre più consensi

I cuori solitari d’ Italia hanno una speranza accesa grazie al dating show Primo Appuntamento in onda sul canale Real Time.

Il format è molto semplice e intuitivo dal titolo della stessa trasmissione. Una coppia di persone che non si sono mai viste prima, verrà ripresa durante il primo incontro che avverrà in un ristorante. Durante la cena organizzata per conoscersi, i due avranno tempo disponibile per raccontarsi, condividere informazioni su esperienze, hobby, lavoro, famiglia e passioni.

Al termine del programma, i partecipanti avranno la possibilità di dire al pubblico le proprie considerazioni vicendevoli in forma individuale all’interno di un “confessionale” e, successivamente, decidere insieme se proseguire con la relazione o salutarsi definitivamente.

Al timone del programma troviamo Flavio Montrucchio, venuto alla ribalta nel 2001 durante la seconda edizione del reality show Grande Fratello. Come sta andando il suo percordo a Primo Appuntamento?

Primo Appuntamento: grande successo di audience

Risultati record per il programma televisivo Primo Appuntamento targato Discovery e in onda su Real Time. Il conduttore, Flavio Montrucchio, viene premiato dal pubblico e ottiene durante la dodicesima puntata il 2.5% di share con oltre 663.000 telespettatori sintonizzati sul pubblico totale.

La trasmissione va in onda ogni venerdì in prima serata. Nonostante la forte concorrenza delle reti concorrenti, il dating show alla ricerca dell’anima gemella sta incassando un incremento costante di audience.

Il presentatore non può far altro che gioirne. In una precedente dichiarazione aveva commentato così il suo approdo a Real Time: “Non pensavo che le cose andassero in maniera così rapida: ho visto aumentare sempre più gli spazi che avevo a disposizione. Primo Appuntamento è diventato un piccolo cult. Raccontiamo l’amore di coppia senza vincoli o censure. Cerco di metterci del mio, inserendo micro sketch o qualche omaggio ai miei personaggi di riferimento come Totò e Lino Banfi”.