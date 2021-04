Raffaella Fico sgabello e posa da diva: si sogna… FOTO

Raffaella Fico esagerata su Instagram: l’ultimo scatto apparso in rete ha letteralmente fatto sognare tutti i followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

Raffaella Fico è entrata nel cuore dei fan grazie alla sua bellezza e alla sua straordinaria sensualità. Il successo della nativa di Cercola è testimoniato anche dai numeri che possiede sui social network. Il suo account Instagram, ad esempio, vanta ben 580mila followers. La napoletana ha partecipato alla prima puntata di Games of Games condotto da Simona Ventura, sfidando la bella Elettra Lamborghini nel gioco dello sciacquone. L’ex compagna di Mario Balotelli ha vinto la sfida, scegliendo la doccia di coriandoli dorati.

Raffaella è attivissima sui social network e proprio ieri aveva fornito un’anteprima del suo outfit scelto in occasione della attesissima puntata. Questa sera, invece, la 33enne ha pubblicato una fotografia pazzesca in cui ha piazzato le sue forme troppo in vista spiazzando i seguaci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Laura D’Amore: outfit casual e attraente, ormai è un’influencer – FOTO

Raffaella Fico da sogno: posa da diva sullo sgabello

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

LEGGI ANCHE>>>>Elisabetta Canalis stesa in un prato scopre la parte più bella – FOTO

Raffaella, nell’ultimo scatto postato in rete, indossa pantaloni super aderenti e tacchi vertiginosi. La showgirl assume una posa molto sexy su uno sgabello, facendo letteralmente sognare tutti. C’è un dettaglio che spiazza davvero tutti: una grande porzione del suo davanzale è in bella vista e fa semplicemente sognare tutti.

“Mi adagio nel mattino di primavera. Sento nascere in me scomposte aurore. Io non so più se muoio oppure nasco”: la napoletana ha deciso di inserire nella didascalia del suo magnifico post una frase del celebre poeta Sandro Penna.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella)

La Fico, qualche giorno fa, pubblicò una fotografia da infarto in cui mise in mostra il suo corpo spaziale scoprendo le sue magnifiche gambe e il suo décolleté paradisiaco.