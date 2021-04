Rosalinda attaccata brutalmente, la ragazza derisa e ingiuriata

Un nuovo attacco per Rosalinda? L’attrice è stufa di questa situazione, scopriamo cosa è accaduto ad Adua

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, ad Adua del Vesco, per gli amici Rosalinda, è cambiata radicalmente la vita. Durante il programma ha fatto uscire dei lati che mai nessuno conosceva e ha trovato l’amore, quello vero che ti fa battere il cuore. Andrea Zenga è il suo nuovo fidanzato e questa volta non è finzione. L’attrice siciliana è stata molto criticata per il suo passato, vista la verità venuta fuori solo una volta entrata nella casa più spiata d’Italia. Dal suo vero nome alle storie di amore finte. Oggi però è ancora nel centro del mirino e sotto continui attacchi.

Rosalinda: da chi parte l’attacco questa volta?

E’ stata rilasciata per il Corriere della Sera un’intervista molto interessante da parte di Alberto Tarallo, manager e produttore cinematografico, con cui ha avuto a che fare Rosalinda. Secondo quanto ha rilasciato l’uomo, Adua sarebbe una sventurata che non sa quello che dice. Parole pesanti e molto forti nei confronti di una ragazza che sta cercando di rifarsi una vita lontano da quel mondo che l’ha trasformata in qualcuno che non le apparteneva. “Nessuna costrizione – ha poi spiegato il manager sulle regole dell’Ares – solo una certa disciplina, giusta contropartita di compensi stellari”. Continua: “Anche a me piacerebbe guadagnare centinaia di migliaia di euro senza sacrifici o rinunce, però nello spettacolo non funziona così”. Nel corso dell’intervista Tarallo non ha lasciato indietro nessuno, dopo Rosalinda è toccato a Massimiliano Morra, Gabriel Garko ed Eva Grimaldi.

Ora Rosalinda è davvero libera e felice vicino ad un ragazzo che la ama per quella che è e non ha più bisogno di fingere per niente e nessuno. Anche il pubblico italiano ormai conosce la storia ed è pronto a supportarla.