Rudy Zerbi preso d’assalto: “Non mi danno tregua”

Rudy Zerbi è stato preso d’assalto dalle fan del programma di Amici: “Non mi danno tregua, neanche la mattina”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Sotto casa di Rudy Zerbi, la situazione sembra stia sfuggendo di mano. Il produttore discografico, capitano di una delle tre squadre di Amici, è pedinato dai fan del programma, che si appostano sotto il suo appartamento di Roma per cantare a squarciagola le canzoni del talent. Il coach, che non ha mancato di documentare la vicenda con un video, ha scritto quanto segue: “La situazione comincia a farsi preoccupante“. Nella clip, si vede una macchina con a bordo alcuni giovani che intonano le canzoni di Sangiovanni, il più giovane concorrente di questa edizione.

LEGGI ANCHE —> Amici 2021, nuovi ostacoli per Martina: “E’ mediocre”

Amici, Rudy Zerbi preso d’assalto: “Situazione preoccupante”

LEGGI ANCHE —> Rudy Zerbi lascia tutti senza parole e confessa: “Arisa mi scrive di notte”

Non c’è tregua per Rudy Zerbi, che anche a casa non riesce a staccare la spina da Amici, il programma in cui ricopre il ruolo di capitano assieme ad Alessandra Celentano. Da settimane, ormai, il produttore discografico viene disturbato da gruppi di giovani che, appostandosi sotto il suo appartamento di Roma, cantano a squarciagola le canzoni del talent. L’ultimo episodio è avvenuto proprio in mattinata.

“Ragazzi non mi danno tregua, neanche la mattina“, ha detto il conduttore nelle Instagram stories, riprendendo la macchina che era parcheggiata di fronte al suo cancello. Nel commentare la bizzarra situazione, il produttore ha anche fatto dell’umorismo: “Queste sono nuove, sono quelle di Sangiovanni… le sangiovesi“.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da rudy_zerbi (@rudy_zerbi)

Sangiovanni, il 18enne originario di Vicenza, è uno dei favoriti della ventesima edizione del talent. Durante la propria permanenza nella scuola di Amici, il cantante ha pubblicato la sua canzone di maggior successo, “Lady“, già certificata disco d’oro.