La Salerno appare meravigliosa in mezzo alla natura con un look rock, indossa un abito nero tutto scollato e anfibi di pelle alti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

La cantante sensuale Sabrina Salerno appare in una foto in mezzo ai boschi su Instagram, la location è incantevole e lei appare sempre sensuale. L’abito nero è scollato e lei lo fa scivolare sulla spalle, poi ha uno spacco profondo che lascia le gambe scoperte e gli anfibi neri di pelle che sdramatizzano e danno un’aria rock. Nei commenti i fan scrivono: “Fantastica”, “Bellezza Botticelliana”, “Wow che spettacolo”.

Sabrina Salerno sensuale su Instagram fa impazzire il web

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

C’è aria d’estate ormai e la Salerno si dedica a fare passeggiate in mezzo alla natura bella e immensa. Poi condivide le sue foto sensuali in pose diverse sempre all’aria aperta. Mostra sempre le sue gambe bellissime e infinite. I follower commentano:”Voglio fare tutto quello che fai tu per restare bella. Consigli?”, e ancora “Prospettiva o non, quando una è affascinante è affascinante..Sabrina”. Insomma per molti la bella Salerno è Patrimonio dell’Unesco. La sua bellezza rimane immutata negli anni. La Salerno però è anche molto profonda e condivide sotto ad una sua foto, una frase molto interessante. “Ci sono 2 lupi in ognuno di noi.

Uno è cattivo e vive di rabbia, odio, gelosia, invidia, risentimento, falso orgoglio, bugie e tradimento. L’altro è buono e vive di pace, amore, speranza, generosità e umiltà. I 2 lupi lottano dentro di noi. Sai quello che vince alla fine? Quello a cui tu dai fa mangiare”. Una frase che fa riflettere molto e che fa comprendere che noi siamo ciò che scegliamo di essere. Abbiamo tutti la scelta di essere buoni e generosi o invece di essere persone false e piene di risentimento. La decisone è sempre nostra e in base a ciò che scegliamo, definiamo la persona che vogliamo essere.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial)

In molti utenti hanno apprezzato la frase e hanno risposto a loro volta con qualche parola profonda. “La vita ci insegna ad agire in modi diversi e secondo le circostanze. Tutto avviene a tempo debito, alla fine l’essenza della persona è unica. Siamo sempre in lotta con noi stessi”. Entrambe e le frasi sono vere.